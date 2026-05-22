San Rafael inició un ciclo de capacitaciones en poda de frutales y vid

Capacitaciones en poda de frutales y vid en San Rafael.

El Municipio de San Rafael y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria comenzaron un ciclo de capacitaciones en poda de frutales y vid destinado a productores, estudiantes y vecinos interesados en adquirir herramientas vinculadas al trabajo rural.

El primer encuentro se desarrolló en la Escuela Técnica Agropecuaria Pascual Iaccarini , donde se realizaron actividades teóricas y prácticas en las parcelas productivas de la institución.

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Las jornadas estuvieron a cargo de los profesionales Claudio Torres e Hilario Lázaro , quienes compartieron conocimientos y experiencias vinculadas al sector productivo.

La jefa de Extensión Rural del INTA, Eliana García , destacó la importante participación de alumnos, productores y público en general. “Tenemos una gran concurrencia de alumnos, productores y público en general”, expresó.

Por su parte, la directora de la institución educativa, Patricia Nievas, remarcó el trabajo conjunto entre las diferentes áreas para concretar las capacitaciones.

Buscan llegar a todo San Rafael

Desde el área municipal de Distritos, Vanina Cabrera señaló que la primera experiencia fue “muy positiva” y adelantó que las actividades continuarán en distintos puntos del departamento.

“Es una posibilidad para los productores y también para quienes puedan aprender el oficio como oportunidad laboral”, indicó.

El cronograma de las próximas jornadas

Las capacitaciones continuarán en diferentes escuelas y distritos de San Rafael: