22 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael inició un ciclo de capacitaciones en poda de frutales y vid

El ciclo de capacitaciones es impulsado por el Municipio de San Rafael junto al INTA y está destinado a productores, alumnos y público en general.

Capacitaciones en poda de frutales y vid en San Rafael.

Capacitaciones en poda de frutales y vid en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria comenzaron un ciclo de capacitaciones en poda de frutales y vid destinado a productores, estudiantes y vecinos interesados en adquirir herramientas vinculadas al trabajo rural.

El primer encuentro se desarrolló en la Escuela Técnica Agropecuaria Pascual Iaccarini, donde se realizaron actividades teóricas y prácticas en las parcelas productivas de la institución.

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Capacitaciones con teoría y práctica en San Rafael

Las jornadas estuvieron a cargo de los profesionales Claudio Torres e Hilario Lázaro, quienes compartieron conocimientos y experiencias vinculadas al sector productivo.

La jefa de Extensión Rural del INTA, Eliana García, destacó la importante participación de alumnos, productores y público en general. “Tenemos una gran concurrencia de alumnos, productores y público en general”, expresó.

Por su parte, la directora de la institución educativa, Patricia Nievas, remarcó el trabajo conjunto entre las diferentes áreas para concretar las capacitaciones.

Buscan llegar a todo San Rafael

Desde el área municipal de Distritos, Vanina Cabrera señaló que la primera experiencia fue “muy positiva” y adelantó que las actividades continuarán en distintos puntos del departamento.

“Es una posibilidad para los productores y también para quienes puedan aprender el oficio como oportunidad laboral”, indicó.

El cronograma de las próximas jornadas

Las capacitaciones continuarán en diferentes escuelas y distritos de San Rafael:

  • 28 de mayo: Escuela Martín Güemes, en La Llave
  • 4 de junio: Escuela Seizo Hoshi, en Real del Padre
  • 11 de junio: Escuela Julio César Gatica, en La Guevarina
  • 18 de junio: Escuela Francisco García, en Las Malvinas
  • 25 de junio: Escuela Antonio Di Benedetto, en Rama Caída
  • 2 de julio: Escuela El Cerrito, en el distrito homónimo.

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