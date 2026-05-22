San Rafael inició un ciclo de capacitaciones en poda de frutales y vid

El Municipio de San Rafael y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria comenzaron un ciclo de capacitaciones en poda de frutales y vid destinado a productores, estudiantes y vecinos interesados en adquirir herramientas vinculadas al trabajo rural.
El primer encuentro se desarrolló en la Escuela Técnica Agropecuaria Pascual Iaccarini, donde se realizaron actividades teóricas y prácticas en las parcelas productivas de la institución.
Capacitaciones con teoría y práctica en San Rafael
Las jornadas estuvieron a cargo de los profesionales Claudio Torres e Hilario Lázaro, quienes compartieron conocimientos y experiencias vinculadas al sector productivo.
La jefa de Extensión Rural del INTA, Eliana García, destacó la importante participación de alumnos, productores y público en general. “Tenemos una gran concurrencia de alumnos, productores y público en general”, expresó.
Por su parte, la directora de la institución educativa, Patricia Nievas, remarcó el trabajo conjunto entre las diferentes áreas para concretar las capacitaciones.
Buscan llegar a todo San Rafael
Desde el área municipal de Distritos, Vanina Cabrera señaló que la primera experiencia fue “muy positiva” y adelantó que las actividades continuarán en distintos puntos del departamento.
“Es una posibilidad para los productores y también para quienes puedan aprender el oficio como oportunidad laboral”, indicó.
El cronograma de las próximas jornadas
Las capacitaciones continuarán en diferentes escuelas y distritos de San Rafael:
28 de mayo: Escuela Martín Güemes, en La Llave
4 de junio: Escuela Seizo Hoshi, en Real del Padre
11 de junio: Escuela Julio César Gatica, en La Guevarina
18 de junio: Escuela Francisco García, en Las Malvinas
25 de junio: Escuela Antonio Di Benedetto, en Rama Caída
2 de julio: Escuela El Cerrito, en el distrito homónimo.