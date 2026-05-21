San Carlos prepara una agenda cargada de actividades por el 25 de Mayo

San Carlos y los festejos por la semana de mayo

El Municipio de San Carlos invitó a vecinos y turistas a participar de las distintas propuestas organizadas en el marco de la Semana de Mayo , una agenda que reunirá actividades culturales, deportivas y tradicionales en diferentes puntos del departamento.

La iniciativa busca conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y fortalecer los espacios de encuentro comunitario y participación familiar.

El cronograma comenzará el próximo viernes 22 de mayo a las 14.30 con el acto oficial que se realizará en la Escuela Bernardo Quiroga, en el distrito de Eugenio Bustos .

Las actividades continuarán el sábado 23 de mayo desde las 8 con el Torneo de la Patria de Newcom , que reunirá a equipos y participantes de toda la región en una jornada deportiva y recreativa.

Vigilia Patriótica en La Consulta

Uno de los eventos centrales será la tradicional Vigilia Patriótica, que se desarrollará el domingo 24 desde las 21.30 horas en el Cine Teatro Real Municipal.

La propuesta incluirá distintas expresiones artísticas y culturales para recibir el 25 de Mayo en comunidad. La entrada tendrá un valor de $3.000.

Paseo de artesanos y actividades culturales

Además, durante el domingo 24 y lunes 25, de 14.00 a 19.00 horas, se podrá recorrer el Paseo de Artesanos en la Plaza de La Consulta. El espacio contará con emprendedores, exposiciones, ballets folklóricos e intervenciones artísticas para vecinos y turistas.

Maratón para niños y adolescentes

La agenda también incluirá la maratón “Pequeños Campeones”, organizada por la Dirección de Deportes. La actividad se realizará el domingo 24 desde las 10 en el Parque Ferrocarril de La Consulta y estará destinada a niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 18 años, con categorías y distancias adaptadas según cada edad.

Desde el Municipio remarcaron que estas iniciativas buscan revalorizar las tradiciones patrias y generar espacios de encuentro para toda la comunidad.