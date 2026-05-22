22 de mayo de 2026
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Sitio Andino
La Consulta

La nueva escuela Integración de La Consulta ya supera el 60% de avance

El nuevo edificio de la escuela 4-123 Integración de La Consulta ya supera el 60% de avance y beneficiará a más de 800 estudiantes del Valle de Uco.

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Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de San Carlos, Dr. Alejandro Morillas, recorrió junto al ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza, Tadeo García Zalazar, la obra de construcción de la nueva escuela secundaria 4-123 Integración, ubicada en el distrito de La Consulta.

Durante la visita, las autoridades supervisaron el importante avance de la obra, que ya supera el 60% de ejecución y representa una inversión cercana a los $5.000 millones por parte del Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar.

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Un nuevo edificio para más de 800 estudiantes en La Consulta

El nuevo establecimiento se construye sobre un predio ubicado en la esquina de calles La Superiora y Ghilardi y contará con más de 2.300 metros cuadrados cubiertos. La obra permitirá mejorar significativamente las condiciones de aprendizaje para más de 800 estudiantes secundarios del Valle de Uco.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el proyecto fue retomado y reactivado durante 2025, priorizando la finalización de un edificio considerado fundamental para la comunidad educativa de La Consulta.

Los trabajos son ejecutados por la empresa Terra SRL mediante el sistema tradicional de construcción y avanzan dentro de los plazos previstos, con el objetivo de inaugurar el edificio para el inicio del ciclo lectivo 2027.

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Cómo será la nueva escuela en La Consulta

Actualmente, la institución funciona en espacios reacondicionados que presentan limitaciones frente al crecimiento de la matrícula escolar. Con la concreción del nuevo edificio, estudiantes y docentes podrán contar con mejores condiciones pedagógicas y mayores comodidades.

El futuro establecimiento dispondrá de:

  • Cuatro aulas comunes
  • Tres talleres
  • Cuatro laboratorios
  • SUM con cocina
  • Dos grupos sanitarios
  • Área de administración y gobierno
  • Playón deportivo para actividades recreativas y deportivas escolares

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura educativa del departamento y acompañar el crecimiento de las instituciones escolares.

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