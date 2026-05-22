La Nave Cultural Mendoza será escenario de una tarde patria con actividades gratuitas

La Municipalidad de Mendoza continúa desarrollando actividades por el mes patrio y este viernes 22 de mayo realizará una nueva edición de la tradicional Mateada en la Nave Cultural Mendoza .

La propuesta tendrá lugar desde las 15.30 horas en la Sala 1 de la Nave Cultural , con entrada libre y gratuita, y formará parte del ciclo “Mi Patria en la Ciudad” , una iniciativa que busca fortalecer las tradiciones y el espíritu comunitario a través de diferentes expresiones culturales.

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La jornada comenzará con el acto oficial por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo . En ese marco, el intendente Ulpiano Suarez brindará unas palabras alusivas a la fecha patria.

Uno de los momentos más emotivos llegará con la presentación del Coro de Niños de la Municipalidad de Mendoza , que interpretará el Himno Nacional Argentino junto al público presente.

Teatro, folklore y danzas tradicionales en la Nave Cultural Mendoza

La programación artística incluirá además intervenciones teatrales de la compañía La Tostadora, que presentará una propuesta con humor inspirada en los hechos históricos de la creación de la Primera Junta.

También participará el Ballet Folclórico Juvenil de la Ciudad, con un cuadro cuyano especialmente preparado para la ocasión.

A ello se sumarán coreografías interpretadas por estudiantes de la Escuela Municipal de Danzas Jesús Vera Arenas, con propuestas atravesadas por el arte y la tradición popular.

Habrá comidas típicas y chocolate caliente

Como parte de la experiencia, el evento contará con una feria gastronómica de comidas regionales. Los asistentes podrán degustar tortitas, sopaipillas y otras recetas típicas acompañadas por chocolate caliente o mate, en una jornada pensada para compartir en familia y celebrar las raíces mendocinas.

Con música, danza y sabores bien cuyanos, la Mateada buscará convertirse en un nuevo espacio de encuentro para homenajear a la Patria y fortalecer la identidad cultural local.