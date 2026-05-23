El INTA Rama Caída compartió información clave para la producción agrícola del sur mendocino

La información difundida por el INTA resulta fundamental para planificar estrategias de riego.

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) Rama Caída compartió recientemente una serie de mapas técnicos que permiten comprender mejor cómo se distribuyen las precipitaciones y el agua útil en los suelos del Oasis Sur mendocino, una información considerada clave para la producción agrícola y la gestión eficiente del recurso hídrico en la región.

Uno de los mapas difundidos refleja la variabilidad espacial de las precipitaciones anuales dentro del oasis. Según el informe, los sectores ubicados principalmente al norte y oeste presentan los niveles más bajos de lluvias, con registros promedio que oscilan entre los 225 y 275 milímetros anuales .

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En contraste, hacia el sur y el este aparecen zonas con mayores acumulados de precipitaciones, alcanzando valores cercanos a los 400 milímetros por año .

En paralelo, también se difundió un segundo mapa vinculado al llamado “agua útil” o “agua disponible del perfil edáfico” , es decir, aquella que el suelo logra retener y que efectivamente puede ser aprovechada por las raíces de las plantas.

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Desde el organismo explicaron que esta capacidad depende de distintos factores, entre ellos la textura del suelo, su profundidad y la estructura o porosidad. Por ejemplo, los suelos más arenosos tienden a perder agua rápidamente, mientras que aquellos con mayor contenido de arcilla o limo logran retenerla durante más tiempo.

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La información difundida por el INTA resulta fundamental para planificar estrategias de riego, mejorar la eficiencia hídrica y optimizar la producción agrícola en una región marcada por la escasez de agua y la variabilidad climática.