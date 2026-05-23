23 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Rama Caída

El INTA Rama Caída compartió información clave para la producción agrícola del sur mendocino

El INTA Rama Caída en San Rafael difundió mapas técnicos que permiten conocer la distribución de las precipitaciones y el agua útil en los suelos del Oasis Sur.

La información difundida por el INTA resulta fundamental para planificar estrategias de riego.

La información difundida por el INTA resulta fundamental para planificar estrategias de riego.

Por Sitio Andino Departamentales

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) Rama Caída compartió recientemente una serie de mapas técnicos que permiten comprender mejor cómo se distribuyen las precipitaciones y el agua útil en los suelos del Oasis Sur mendocino, una información considerada clave para la producción agrícola y la gestión eficiente del recurso hídrico en la región.

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Qué muestran los mapas sobre las lluvias

Uno de los mapas difundidos refleja la variabilidad espacial de las precipitaciones anuales dentro del oasis. Según el informe, los sectores ubicados principalmente al norte y oeste presentan los niveles más bajos de lluvias, con registros promedio que oscilan entre los 225 y 275 milímetros anuales.

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En contraste, hacia el sur y el este aparecen zonas con mayores acumulados de precipitaciones, alcanzando valores cercanos a los 400 milímetros por año.

El rol del agua útil en los suelos

En paralelo, también se difundió un segundo mapa vinculado al llamado “agua útil” o “agua disponible del perfil edáfico”, es decir, aquella que el suelo logra retener y que efectivamente puede ser aprovechada por las raíces de las plantas.

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Desde el organismo explicaron que esta capacidad depende de distintos factores, entre ellos la textura del suelo, su profundidad y la estructura o porosidad. Por ejemplo, los suelos más arenosos tienden a perder agua rápidamente, mientras que aquellos con mayor contenido de arcilla o limo logran retenerla durante más tiempo.

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La información difundida por el INTA resulta fundamental para planificar estrategias de riego, mejorar la eficiencia hídrica y optimizar la producción agrícola en una región marcada por la escasez de agua y la variabilidad climática.

Embed - SAN RAFAEL: ZONAS DE MAYORES LLUVIAS Y MEJOR DISPONIBILIDAD DE AGUA

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