26 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Tupungato

Tupungato avanza con nuevas obras de alumbrado público en La Arboleda y Callejón Blanco

El Municipio destacó que las obras forman parte de un plan integral de infraestructura urbana y rural en distintos puntos del departamento de Tupungato.

Nuevas obras de alumbrado público en Tupungato.

Nuevas obras de alumbrado público en Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tupungato continúa desarrollando obras de alumbrado público en distintos sectores del departamento con el objetivo de mejorar la seguridad vial y fortalecer la infraestructura urbana y rural.

En esta oportunidad, el intendente Gustavo Aguilera supervisó los trabajos de instalación de nuevas luminarias en la denominada “curva de la cancha de La Arboleda” y en el callejón que conduce al barrio El Progreso.

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Más de dos kilómetros de nuevo alumbrado público

La primera intervención contempla un tramo de mil metros de alumbrado público sobre el camino a Zapata, desde el Arroyo Anchayuyo hasta la intersección con calle Legrand.

En paralelo, el Municipio ejecutó otros 1.200 metros de luminarias desde calle Gottardini hasta el Arroyo Miranda, en el sector conocido como Callejón Blanco.

Durante la recorrida, Aguilera destacó la importancia de continuar fortaleciendo el sistema de iluminación pública para mejorar la circulación y la seguridad en zonas transitadas.

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Gustavo Aguilera: “Transformar la infraestructura es una prioridad”

Para nosotros transformar la infraestructura del departamento de Tupungato es una prioridad”, señaló el jefe comunal.

Además, explicó que uno de los objetivos centrales de la obra fue mejorar la visibilidad en una curva considerada peligrosa por los vecinos debido a la escasa iluminación existente.

“Pasamos de tener luminarias colgantes, amarillas y distantes, a contar con tecnología LED cada 30 metros”, detalló Aguilera.

Un sector clave para la conectividad y la producción

Desde el Municipio remarcaron que el tramo intervenido sobre la Ruta Provincial 88 representa una conexión estratégica para Tupungato, ya que vincula distintos sectores productivos con la Ruta Nacional 40 y el departamento vecino de Tunuyán.

En la zona funcionan emprendimientos productivos, una bodega, un club deportivo y numerosas viviendas.

Un plan integral de infraestructura

Las autoridades locales indicaron que estas tareas forman parte de un plan integral de mejoras urbanas y rurales que también se ejecutó en otros puntos del departamento, como el Corredor Productivo y sectores vinculados a transformadores eléctricos.

Finalmente, Aguilera pidió a la comunidad colaborar con el cuidado de las nuevas luminarias para preservar las obras y continuar avanzando con mejoras en otros sectores de Tupungato.

Embed - Tupungato sumó más de 2 mil metros de alumbrado público

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