26 de mayo de 2026
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San Carlos

El orégano de San Carlos logró una certificación única en el mundo

Cinco productores locales recibieron la certificación de Indicación Geográfica San Carlos, reconocida oficialmente por Nación.

Productores de San Carlos recibieron la certificación.

Productores de San Carlos recibieron la certificación.

La certificación fue otorgada oficialmente mediante la Resolución Nacional 0028/25 y representa un importante reconocimiento para la producción regional.

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Los productores reconocidos en San Carlos

Los establecimientos que lograron certificar sus productos bajo la Indicación Geográfica San Carlos fueron:

  • Mardegan Aromas y Sabores
  • Especias Pattaro
  • Las Acacias
  • Especias Las Elviras
  • Especias Cortijo SAS
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Un sello que garantiza calidad y autenticidad

La certificación garantiza trazabilidad y controles de calidad desde la finca hasta el envase, asegurando un producto puro, sin mezclas ni adulteraciones. Además, el orégano (Origanum Vulgare) certificado se caracteriza por su elevada intensidad aromática y por ser elaborado íntegramente en San Carlos.

Cada envase cuenta también con una etiqueta de seguridad especial que certifica su autenticidad y origen.

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Un reconocimiento histórico para San Carlos

El orégano de San Carlos se convirtió en el primero del mundo en obtener una distinción vinculada específicamente a su origen geográfico.

Actualmente, más de 140 productores cultivan alrededor de 1200 hectáreas de orégano en el departamento, consolidando a San Carlos como uno de los polos productivos más importantes del país en esta actividad.

Desde el municipio destacaron que este reconocimiento también fortalece el desarrollo económico, productivo y turístico de toda la región.

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