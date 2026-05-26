El orégano de San Carlos logró una certificación única en el mundo

El Municipio de San Carlos recibió este martes a productores locales de orégano que obtuvieron la certificación de Indicación Geográfica (IG) , un sello de calidad que distingue al orégano sancarlino por su origen, pureza e intensidad aromática.

La certificación fue otorgada oficialmente mediante la Resolución Nacional 0028/25 y representa un importante reconocimiento para la producción regional.

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Los establecimientos que lograron certificar sus productos bajo la Indicación Geográfica San Carlos fueron:

La certificación garantiza trazabilidad y controles de calidad desde la finca hasta el envase, asegurando un producto puro, sin mezclas ni adulteraciones. Además, el orégano ( Origanum Vulgare ) certificado se caracteriza por su elevada intensidad aromática y por ser elaborado íntegramente en San Carlos.

Cada envase cuenta también con una etiqueta de seguridad especial que certifica su autenticidad y origen.

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Un reconocimiento histórico para San Carlos

El orégano de San Carlos se convirtió en el primero del mundo en obtener una distinción vinculada específicamente a su origen geográfico.

Actualmente, más de 140 productores cultivan alrededor de 1200 hectáreas de orégano en el departamento, consolidando a San Carlos como uno de los polos productivos más importantes del país en esta actividad.

Desde el municipio destacaron que este reconocimiento también fortalece el desarrollo económico, productivo y turístico de toda la región.