El orégano de San Carlos logró una certificación única en el mundo

El Municipio de San Carlos recibió este martes a productores locales de orégano que obtuvieron la certificación de Indicación Geográfica (IG), un sello de calidad que distingue al orégano sancarlino por su origen, pureza e intensidad aromática.
Cinco productores locales recibieron la certificación de Indicación Geográfica San Carlos, reconocida oficialmente por Nación.
El Municipio de San Carlos recibió este martes a productores locales de orégano que obtuvieron la certificación de Indicación Geográfica (IG), un sello de calidad que distingue al orégano sancarlino por su origen, pureza e intensidad aromática.
La certificación fue otorgada oficialmente mediante la Resolución Nacional 0028/25 y representa un importante reconocimiento para la producción regional.
Los establecimientos que lograron certificar sus productos bajo la Indicación Geográfica San Carlos fueron:
La certificación garantiza trazabilidad y controles de calidad desde la finca hasta el envase, asegurando un producto puro, sin mezclas ni adulteraciones. Además, el orégano (Origanum Vulgare) certificado se caracteriza por su elevada intensidad aromática y por ser elaborado íntegramente en San Carlos.
Cada envase cuenta también con una etiqueta de seguridad especial que certifica su autenticidad y origen.
El orégano de San Carlos se convirtió en el primero del mundo en obtener una distinción vinculada específicamente a su origen geográfico.
Actualmente, más de 140 productores cultivan alrededor de 1200 hectáreas de orégano en el departamento, consolidando a San Carlos como uno de los polos productivos más importantes del país en esta actividad.
Desde el municipio destacaron que este reconocimiento también fortalece el desarrollo económico, productivo y turístico de toda la región.