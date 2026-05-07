San Carlos hizo historia y obtuvo la primera Indicación Geográfica de orégano del mundo

El orégano de San Carlos recibió su certificación única en el mundo.

El Valle de Uco vivió una jornada histórica con la presentación oficial y entrega de certificados de la Indicación Geográfica (IG) Orégano de San Carlos , un reconocimiento que marca un antes y un después para la producción regional y posiciona a San Carlos en la escena internacional.

Se trata de un hecho sin precedentes: es la primera Indicación Geográfica de orégano reconocida en el mundo , un logro que convierte a Mendoza, y particularmente al departamento sancarlino, en referente global dentro de la producción de esta aromática.

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La certificación reconoce la identidad, calidad y características diferenciales del orégano producido en esta zona del Valle de Uco, estrechamente vinculadas a las condiciones climáticas, geográficas y culturales del territorio .

La obtención de esta distinción no sólo representa un avance para los productores locales, sino que también abre nuevas oportunidades comerciales, de posicionamiento internacional y a gregado de valor para toda la cadena productiva .

La Indicación Geográfica permite proteger el origen del producto, fortalecer su identidad y diferenciarlo dentro de mercados nacionales e internacionales, garantizando estándares de calidad asociados a su lugar de producción.

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San Carlos, referencia mundial en producción aromática

Con este reconocimiento, San Carlos se consolida como un polo estratégico dentro de la producción agroalimentaria de alta calidad, sumando un nuevo capítulo al desarrollo productivo del Valle de Uco.

El logro también pone en valor el trabajo de productores, técnicos, instituciones y organismos que impulsaron durante años este proceso, hoy convertido en un hecho histórico que trasciende las fronteras de Mendoza y de Argentina.

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Más y en pocas palabras

San Carlos, es la primera región del mundo en obtener esta distinción para el orégano, un sello de garantía que también representa una oportunidad concreta para los 140 productores locales que cultivan alrededor de 1200 hectáreas del Origanum Vulgare.

Tras tres años de intenso trabajo, el orégano de San Carlos obtuvo su Indicación Geográfica oficial.

El orégano IG de Mendoza lleva una etiqueta de seguridad muy similar a la del aceite de oliva y debe reunir los siguientes rasgos:

Origen: tiene que ser producido y elaborado en San Carlos.

Intensidad aromática: la variedad compacto debe estar presente, lo que garantiza que tiene una superioridad aromática que puede percibirse a 30 cm de distancia (a diferencia de otros).

Pureza: ausencia de polvo, palos y partículas. Debe tener por lo menos 30 % de la variedad compacto.

Color: donde se destacarán las características como las tonalidades verdes amarillentas intensas. No se admiten tonos pajizos, marrones ni negros.