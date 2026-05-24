Tupungato: lanzan convocatoria para adoptar a cuatro hermanos y mantenerlos unidos

El Poder Judicial de Mendoza lanzó una convocatoria pública con el objetivo de encontrar una familia dispuesta a adoptar a cuatro hermanos de 3, 5, 7 y 12 años de Tupungato , priorizando que puedan permanecer unidos y continuar creciendo junto s en un entorno de contención y afecto.

Desde la Justicia destacaron la importancia de preservar el vínculo fraternal entre los niños y apelaron a la solidaridad de la comunidad para ayudar a encontrar un hogar que pueda brindarles estabilidad, acompañamiento y un proyecto de vida compartido.

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Según detallaron desde el organismo judicial asi es la historia de vida de cada hermano tupungatino

La convocatoria forma parte de las acciones impulsadas por el sistema judicial mendocino para promover adopciones que contemplen el interés superior de niños, niñas y adolescentes, especialmente en aquellos casos donde se busca evitar la separación de hermanos.

Desde el organismo remarcaron que mantener unidos a los cuatro chicos resulta fundamental para preservar sus lazos afectivos y brindarles mayores herramientas emocionales en el proceso de integración familiar.

Las personas interesadas en recibir más información o interiorizarse sobre la convocatoria pueden comunicarse telefónicamente al 261 6799541 o escribir al correo electrónico [email protected]