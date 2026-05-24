Tupungato: lanzan convocatoria para adoptar a cuatro hermanos y mantenerlos unidos

El Poder Judicial de Mendoza lanzó una convocatoria pública con el objetivo de encontrar una familia dispuesta a adoptar a cuatro hermanos de 3, 5, 7 y 12 años de Tupungato, priorizando que puedan permanecer unidos y continuar creciendo juntos en un entorno de contención y afecto.
Desde la Justicia destacaron la importancia de preservar el vínculo fraternal entre los niños y apelaron a la solidaridad de la comunidad para ayudar a encontrar un hogar que pueda brindarles estabilidad, acompañamiento y un proyecto de vida compartido.
Según detallaron desde el organismo judicial asi es la historia de vida de cada hermano tupungatino
“F”, de 3 años, es un niño divertido y cariñoso, con gran interés por la música y los animales.
“M”, de 5 años, se caracteriza por ser alegre y sociable, además de disfrutar de juegos con autos, pelotas y dibujos animados.
Por su parte, “D”, de 7 años, fue descrito como un niño simpático y amoroso, apasionado por las actividades al aire libre, la bicicleta y el deporte.
El mayor de los hermanos, “A”, de 12 años, es respetuoso y empático. Además, es fanático del fútbol y de la serie infantil Paw Patrol.
La importancia de mantenerlos unidos a los hermanos de Tupungato
La convocatoria forma parte de las acciones impulsadas por el sistema judicial mendocino para promover adopciones que contemplen el interés superior de niños, niñas y adolescentes, especialmente en aquellos casos donde se busca evitar la separación de hermanos.
Desde el organismo remarcaron que mantener unidos a los cuatro chicos resulta fundamental para preservar sus lazos afectivos y brindarles mayores herramientas emocionales en el proceso de integración familiar.
Las personas interesadas en recibir más información o interiorizarse sobre la convocatoria pueden comunicarse telefónicamente al 261 6799541 o escribir al correo electrónico [email protected]
Embed - Pedido de adopción: cuatro hermanos de Tupungato esperan por una familia