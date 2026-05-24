24 de mayo de 2026
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Tupungato

Tupungato: lanzan convocatoria para adoptar a cuatro hermanos y mantenerlos unidos

El Poder Judicial de Mendoza lanzó una convocatoria pública para encontrar un hogar que pueda recibir a cuatro hermanos de Tupungato y preservar su vínculo fraternal.

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Por Sitio Andino Departamentales

El Poder Judicial de Mendoza lanzó una convocatoria pública con el objetivo de encontrar una familia dispuesta a adoptar a cuatro hermanos de 3, 5, 7 y 12 años de Tupungato, priorizando que puedan permanecer unidos y continuar creciendo juntos en un entorno de contención y afecto.

Desde la Justicia destacaron la importancia de preservar el vínculo fraternal entre los niños y apelaron a la solidaridad de la comunidad para ayudar a encontrar un hogar que pueda brindarles estabilidad, acompañamiento y un proyecto de vida compartido.

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Cómo son los cuatro hermanos

Según detallaron desde el organismo judicial asi es la historia de vida de cada hermano tupungatino

  • “F”, de 3 años, es un niño divertido y cariñoso, con gran interés por la música y los animales.
  • “M”, de 5 años, se caracteriza por ser alegre y sociable, además de disfrutar de juegos con autos, pelotas y dibujos animados.
  • Por su parte, “D”, de 7 años, fue descrito como un niño simpático y amoroso, apasionado por las actividades al aire libre, la bicicleta y el deporte.
  • El mayor de los hermanos, “A”, de 12 años, es respetuoso y empático. Además, es fanático del fútbol y de la serie infantil Paw Patrol.

La importancia de mantenerlos unidos a los hermanos de Tupungato

La convocatoria forma parte de las acciones impulsadas por el sistema judicial mendocino para promover adopciones que contemplen el interés superior de niños, niñas y adolescentes, especialmente en aquellos casos donde se busca evitar la separación de hermanos.

Desde el organismo remarcaron que mantener unidos a los cuatro chicos resulta fundamental para preservar sus lazos afectivos y brindarles mayores herramientas emocionales en el proceso de integración familiar.

Las personas interesadas en recibir más información o interiorizarse sobre la convocatoria pueden comunicarse telefónicamente al 261 6799541 o escribir al correo electrónico [email protected]

Embed - Pedido de adopción: cuatro hermanos de Tupungato esperan por una familia

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