De un proyecto escolar a un libro premiado en Mendoza: la inspiradora historia de Axel Ábrego Gil

Hay historias que demuestran que los grandes sueños pueden comenzar en el lugar más cotidiano. En un aula, con una hoja en blanco, una consigna escolar y la imaginación como único límite. Así nació " Misión Cohetech: Rescate en Saturnito ", el primer libro de Axel Ábrego Gil , un joven de Tupungato que, gracias a su creatividad y al acompañamiento de docentes, compañeros e instituciones, logró publicar su propia obra y convertirse en uno de los autores más jóvenes del departamento.

Lo que empezó como una actividad en las clases de Lengua y Literatura de la Escuela República Italiana 4-122 terminó transformándose en una experiencia que hoy inspira a otros niños y adolescentes a creer en el poder de las palabras.

La historia creada por Axel invita a viajar hasta Saturnito, un planeta fantástico donde sus habitantes se comunican a través de pompas de jabón. Allí, una inesperada crisis pone a prueba a toda la comunidad, que encuentra una esperanza en Cohetech, un cohete nacido de la imaginación, la creatividad y el trabajo en equipo .

Sin embargo, detrás de esa aventura también hay un mensaje profundo. La obra transmite valores como la amistad, la empatía, la solidaridad y la cooperación, recordando que los desafíos más grandes pueden superarse cuando las personas se unen y se animan a soñar.

Un proceso creativo en conjunto

Nada de esto hubiera sido posible sin quienes acompañaron el recorrido del joven escritor. La profesora Cristina García fue quien impulsó el proyecto de escritura creativa que dio origen al libro, convencida de que una idea nacida en el aula podía llegar mucho más lejos.

Durante ese proceso, Axel contó además con el apoyo de sus compañeras Agustina Tejera, Delfina Barrios y Josefina Scibilia, quienes participaron activamente en la construcción de la historia, demostrando que las mejores aventuras también pueden escribirse en equipo. A ese esfuerzo colectivo se sumó José Fuligna, quien colaboró para que el proyecto pudiera concretarse.

El universo de Misión Cohetech cobró aún más vida gracias al trabajo de las ilustradoras Constanza Garay y Micaela Gómez, cuyas imágenes acompañan cada página y enriquecen la experiencia de los lectores. La impresión del libro fue posible gracias al respaldo de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, que apostó por esta iniciativa educativa y literaria para que pudiera llegar a las manos de nuevos lectores.

El reconocimiento para el joven escritor

El impacto de la obra trascendió el ámbito escolar. En reconocimiento a su valor educativo, cultural y literario, el senador Gustavo Soto impulsó en la Legislatura provincial la Declaración de Interés Educativo, Cultural y Literario de Mendoza, una distinción que reconoce no solo el talento de Axel, sino también el compromiso de todas las personas e instituciones que hicieron realidad este sueño.

La historia de Axel es mucho más que la publicación de un libro. Es la prueba de que el talento necesita oportunidades, de que una escuela puede convertirse en el punto de partida de un proyecto extraordinario y de que nunca se es demasiado joven para crear, emocionar e inspirar. Porque, a veces, las historias más increíbles no suceden en planetas lejanos. Comienzan en un pupitre, con un lápiz, una idea y alguien que se anima a decir: "Escribí, que vale la pena".