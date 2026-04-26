Guaymallén lidera los alquileres en Mendoza y se vuelve el más elegido para vivir

El mercado inmobiliario del Gran Mendoza atraviesa un momento de expansión sostenida y Guaymallén aparece como el principal protagonista. Según el último informe de Inmodata (abril de 2026) , el departamento no solo lidera los precios de alquiler , sino que también concentra una creciente demanda habitacional y nuevos desarrollos urbanos.

De acuerdo con los datos relevados, el alquiler promedio en Guaymallén alcanzó los $630.000 mensuales , superando a Godoy Cruz ($620.000) y a la Ciudad de Mendoza ($600.000) . Este dato no solo refleja una suba en los valores locativos, sino también una transformación en la elección habitacional de los mendocinos, que cada vez más optan por este departamento para vivir e invertir.

El fenómeno no se limita únicamente a los precios. El informe destaca que Guaymallén lidera el crecimiento de casas en venta , con un incremento superior al 5% , superando al resto de los municipios de la provincia. En el segmento de alquileres , además, se ubica entre los tres mercados más activos del área metropolitana , concentrando casi el 18% de la demanda total .

Este escenario evidencia un aumento sostenido de la demanda habitacional , acompañado por una expansión de la oferta que responde a nuevas oportunidades de inversión y desarrollo urbano. La tendencia confirma que el departamento se convirtió en uno de los principales polos inmobiliarios del Gran Mendoza.

Con más de U$S 500 millones en inversión y fuerte expansión inmobiliaria, Guaymallén avanza hacia una nueva centralidad urbana en el área metropolitana.

El impacto de los incentivos a la inversión privada

Detrás de estos números aparece una estrategia sostenida orientada a facilitar la inversión privada y reducir los tiempos administrativos para nuevas construcciones. Uno de los puntos clave fue la implementación del programa Aforo Cero, que eliminó los costos municipales para iniciar obras y agiliza los procesos de habilitación.

¿Los resultados?: los permisos de obra pasaron de 8.339 m² en mayo de 2025 a 40.607 m² en junio, lo que representó un crecimiento cercano al 400% en apenas un mes. “El crecimiento de junio de 2025 no fue una excepción; se mantuvo durante todo el año, cerrando con más de 250.000 metros cuadrados proyectados, cuando el promedio anual de los últimos cinco años rondaba los 120.000”, explicó el intendente Marcos Calvente, al referirse al impacto del programa Impulsamos Guaymallén.

Más de U$S 500 millones en proyectos en marcha

El crecimiento del departamento también se apoya en inversiones privadas concretas que consolidan su desarrollo urbano y comercial. Desde diciembre de 2024, el municipio había reunido una cartera de proyectos por más de U$S 300 millones, cifra que actualmente supera los U$S 500 millones con desarrollos en ejecución y otros próximos a inaugurarse.

Entre los proyectos más destacados figura el Circuito Strip Center, desarrollado por Kristich Desarrollos, con más de 9.000 m² construidos, 25 locales comerciales y la generación estimada de más de 300 empleos directos frente al Acceso Este. A este se suman los desarrollos del Grupo Cioffi en Dorrego, que amplían el entorno comercial y residencial de La Barraca, incorporando torres habitacionales inmersas en un parque de 8.600 m², departamentos premium y espacios comerciales.

En Villa Nueva, sobre Bandera de los Andes, avanza One Tower, impulsado por MCL Group, que contempla 100 departamentos premium, seguridad permanente, piscina cubierta, gimnasio y un centro comercial integrado. También forman parte de esta expansión iniciativas como el Complejo Saint Mari, con locales y oficinas, y Nova Residence, que prevé la construcción de cinco torres habitacionales.

Circuito-Street-Center guaymallén inmobiliario marcos calvente 1 El mercado inmobiliario del Gran Mendoza atraviesa un momento de expansión sostenida y Guaymallén aparece como el principal protagonista. Foto: Municipalidad de Guaymallén.

El crecimiento urbano también alcanza nuevas zonas con proyectos como Sol City Center y Central Depot Center, que integrarán gastronomía, hipermercados, logística y servicios en áreas de fuerte expansión. Además, en Los Corralitos se proyectan complejos de departamentos tipo estudio y paseos comerciales, mientras que sobre Severo del Castillo se desarrollan oficinas, centros médicos y locales.

Infraestructura y planificación para acompañar el crecimiento

El avance de estos proyectos se complementa con intervenciones urbanas y planificación estatal, orientadas a absorber el impacto del crecimiento poblacional y garantizar una expansión ordenada. Estas acciones incluyen obras de urbanización integral, mejoras en la movilidad y planificación del desarrollo urbano para asegurar un crecimiento sostenible.

La combinación de incentivos fiscales, crecimiento de la obra privada y ampliación de la oferta inmobiliaria comienza a reflejarse en las decisiones de los propios habitantes. Cada vez más personas eligen el departamento no solo para residir, sino también para invertir y desarrollar actividades comerciales.

El propio informe de Inmodata resume esta tendencia con una de sus principales conclusiones: “Guaymallén tracciona la clase media con aumento de oferta sostenida”, lo que evidencia el impacto de las políticas de desarrollo y la consolidación del departamento como destino habitacional.

Hoy, ese proceso se traduce en un dato simbólico y contundente: por primera vez, vivir en Guaymallén cuesta más que en la Ciudad de Mendoza, reflejando no solo el aumento de la demanda, sino también la consolidación del departamento como una nueva centralidad urbana y uno de los lugares más elegidos para vivir en la provincia.