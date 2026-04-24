24 de abril de 2026
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Incendio

Un incendio en el Mercado Cooperativo del Este dejó pérdidas totales en Guaymallén

Un incendio registrado durante la noche del jueves en Guaymallén, provocó pérdidas totales en tres puestos comerciales. Investigan las causas del siniestro.

El hecho generó preocupación entre los trabajadores del predio

El hecho generó preocupación entre los trabajadores del predio

 Por Carla Canizzaro

Tres puestos comerciales del Mercado Cooperativo del Este, en Guaymallén, sufrieron daños totales como consecuencia de un incendio que se desató durante la noche del jueves. El hecho generó preocupación entre los trabajadores del predio, quienes lamentaron las pérdidas materiales y aguardan respuestas.

De acuerdo con fuentes policiales, varios llamados al 911 alertaron sobre la presencia de un foco ígneo en el interior del mercado. Tras las denuncias, efectivos policiales y dotaciones de Bomberos acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar el incendio.

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A pesar de la intervención, el fuego provocó importantes daños en los puestos afectados, incluyendo la pérdida de mercadería y herramientas de trabajo.

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El fuego provocó importantes daños en los puestos afectados

El fuego provocó importantes daños en los puestos afectados

La palabra de los damnificados

Dos de los trabajadores perjudicados dialogaron con Noticiero Andino y describieron los momentos de tensión vividos durante el siniestro. Uno de ellos destacó que fueron los propios feriantes quienes intentaron contener las llamas en un primer momento.

"Si no interveníamos nosotros, el fuego podría haber alcanzado más puestos", explicó un trabajador.

En cuanto al origen del incendio, el mismo trabajador consideró que no habría sido intencional. "Revisamos las cámaras y todo ocurrió de manera repentina", aseguró.

Tras el episodio, los trabajadores afectados elevaron una solicitud formal a la administración del mercado con el objetivo de recibir algún tipo de asistencia que les permita afrontar las pérdidas y retomar su actividad laboral. Por el momento, las autoridades avanzan con la investigación para determinar las causas del incendio.

Embed - INCENDIO EN EL MERCADO COOPERATIVO: IMPORTANTES PÉRDIDAS

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