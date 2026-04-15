La nueva medida que tomó Guaymallén tras el incendio en la municipalidad.

El incendio que afectó parte del edificio de la Municipalidad de Guaymallén continúa impactando en el funcionamiento de la comuna. Tras declarar el estado de emergencia, se dispuso la suspensión de todos los procesos de licitación pública , a través del decreto municipal 1502, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El hecho que ocurrió en el tercer piso el pasado martes causó graves daños , especialmente en el data center, en las áreas de presupuesto, patrimonio y un depósito de compras, explicaron desde el municipio. De acuerdo con las primeras informaciones difundidas, el incendio se originó por un cortocircuito.

A raíz de esto, Guaymallén declaró la emergencia administrativa, tecnológica y operativa por la afectación del sistema informático y de datos y determinó la suspensión de todos los procesos de licitación pública cuya apertura de sobres estaba prevista para el 14 de abril, así como también a las programadas para el resto de la semana y los días subsiguientes.

Esta medida se mantendrá vigente hasta tanto se logre superar la emergencia o se restablezca la operatividad del sistema afectado, dice el decreto firmado por el intendente Marcos Calvente . Esta decisión se fundamenta en la imposibilidad de garantizar el normal desarrollo de los procesos administrativos tras el incidente, explicó la comuna, que también indicó que la medida responde a razones de “fuerza mayor” .

Retorno al papel en el sistema de expedientes

Desde el Municipio informaron que la declaración de la emergencia apunta a garantizar el funcionamiento general y acelerar la recuperación de los sistemas dañados, procurando no interrumpir los servicios esenciales. Sin embargo, se encuentra suspendida de manera temporal la realización de trámites y pagos vinculados a tasas municipales. Esto incluye servicios a la propiedad, derechos de comercio, tasas administrativas, obras privadas, cementerio y multas de tránsito, entre otros.

Para sostener la actividad administrativa, se dispuso de forma excepcional el retorno al sistema de expedientes en formato papel, mientras se avanza en la restitución de la operatoria digital. Además, se habilitaron las contrataciones directas por razones de urgencia, con el objetivo de agilizar la recuperación tecnológica.

Guaymallén informó que ya se iniciaron tareas de limpieza y reorganización interna, mientras se avanza en la restitución progresiva de los servicios digitales, cuya normalización será informada a través de los canales oficiales.