4 de junio de 2026
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Incendio

Dramático incendio en Guaymallén: vecinos rescataron a una mujer y a su bebé

Vecinos de Guaymallén le salvaron la vida a una mujer y su bebé tras un incendio en su casa. Los detalles del hecho.

Terrible incendio en Guaymallén. De milagro no terminó en tragedia.&nbsp;

Terrible incendio en Guaymallén. De milagro no terminó en tragedia. 

 Por Pablo Segura

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la mañana de este jueves en Guaymallén, cuando un grave incendio se desató en una vivienda del barrio Pedro Molina IV y puso en riesgo la vida de una mujer y una menor de edad que se encontraban en el interior del inmueble.

La rápida reacción de vecinos y la posterior intervención de efectivos policiales, bomberos y personal médico permitieron asistir a las víctimas y evitar una tragedia mayor. Ambas sufrieron quemaduras y debieron recibir atención sanitaria tras ser rescatadas en medio del siniestro.

El hecho también dejó lesionado a un efectivo policial que participaba de las tareas de emergencia y evacuación. Las autoridades investigan ahora las causas que originaron el fuego en la vivienda ubicada en una populosa zona de Guaymallén.

Cómo fue el incendio que movilizó a policías, bomberos y ambulancias en Guaymallén

De acuerdo con la información oficial, todo comenzó alrededor de las 9.50, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un incendio en una casa ubicada en la intersección de calle Mariano Moreno y Venezuela, en el barrio Pedro Molina IV.

incendio bomberos
Grave incendio en una casa de Guaymallén.

Grave incendio en una casa de Guaymallén.

La comunicación también advertía que habría personas atrapadas en el interior de la propiedad, por lo que se dispuso un amplio operativo de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales, dotaciones de Bomberos y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Al arribar, los rescatistas constataron que las llamas habían afectado gran parte de la vivienda y coordinaron rápidamente las tareas de asistencia y evacuación. Según trascendió, vecinos de la zona colaboraron en los primeros momentos del operativo y lograron ayudar a sacar a una mujer y a una bebé que estaban en peligro.

Como consecuencia del siniestro, ambas resultaron lesionadas con quemaduras y recibieron atención médica. Además, un policía sufrió heridas mientras colaboraba en las tareas de rescate.

Las actuaciones continúan para determinar qué provocó el incendio que generó gran preocupación entre los habitantes de Guaymallén.

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