Cómo está la mujer que sufrió quemaduras tras un incendio en su casa de Guaymallén

Preocupación por la salud de la mujer herida en un incendio.

La mujer que resultó gravemente herida durante el incendio de una vivienda en Guaymallén continúa internada en el Hospital Luis Lagomaggiore, donde recibe atención médica especializada debido a las quemaduras sufridas durante el siniestro.

El caso conmocionó a los vecinos del barrio Pedro Molina IV, quienes protagonizaron un heroico rescate al ingresar a la vivienda afectada por las llamas para sacar a la mujer y a su bebé antes de que el fuego se extendiera por completo en la propiedad.

Mientras la menor logró ser asistida tras ser evacuada del inmueble, la situación más compleja corresponde a la mujer adulta, cuyo cuadro clínico obligó a su traslado de urgencia al Hospital Luis Lagomaggiore, donde permanece bajo estricta observación médica , con quemaduras en el 30% de su cuerpo .

En tanto que su hija, de apenas 2 años, fue derivada al Notti, donde permanece internada con quemaduras en su rostro. "Su estado es estable", dijeron fuentes policiales.

Qué informó el Hospital Luis Lagomaggiore sobre la mujer herida en un incendio

A través de un parte médico oficial difundido este jueves, el Hospital Luis Lagomaggiore informó que la paciente ingresó a la guardia trasladada por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) tras sufrir importantes lesiones durante el incendio ocurrido en Guaymallén.

incendio casa guaymallen El incendio ocurrió en la mañana de este jueves en Guaymallén.

Según detallaron las autoridades sanitarias, la mujer presenta quemaduras en aproximadamente el 30% de su cuerpo, una condición que requirió atención inmediata desde su llegada al centro asistencial.

"Desde su ingreso recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra internada para cuidados médicos", indicaron desde el establecimiento de salud.

Además, el informe oficial precisó que el pronóstico es reservado, por lo que su evolución continúa siendo monitoreada por los profesionales que intervienen en su tratamiento.

El incendio se produjo durante la mañana del jueves en una vivienda ubicada en el barrio Pedro Molina IV, en Guaymallén. Tras un llamado al 911, se desplegó un importante operativo integrado por efectivos policiales, bomberos y personal sanitario.

Durante el procedimiento también resultó lesionado un efectivo policial que colaboraba en las tareas de rescate y asistencia. En tanto, las autoridades continúan investigando las causas que originaron el incendio que mantuvo en vilo a los vecinos de la zona.