Invasión de aves en Ciudad: tordos generan problemas sanitarios en pleno microcentro

En las últimas semanas , una creciente presencia de tordos en la Capital de Mendoza , especialmente en una de las principales avenidas, volvió a generar malestar entre vecinos y comerciantes. Las bandadas de aves se instalan a diario en los árboles de la zona y provocan problemas por los desechos, los olores intensos y la proliferación de insectos .

Sobre la cuadra 5 , los reclamos se repiten con veredas manchadas , suciedad difícil de limpiar y un olor persistente que se percibe incluso a metros de distancia. Comerciantes aseguran que, pese a los intentos por ahuyentarlos con luces, sonidos y otras medidas , no logran resultados efectivos. Aclaran, además, que no buscan dañar a las aves , sino encontrar una solución que permita convivir sin afectar la actividad diaria.

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“ Es invasivo el olor y muy fuerte. Limpiamos todos los días, pero las moscas siguen y el problema vuelve ”, contó una comerciante ante Noticiero Andino . Otro testimonio señala que, en días de lluvia , la situación empeora: “ El olor se mete en el local y en la ropa. Es muy difícil de sostener para nosotros y para los clientes ”.

Según relatan, el fenómeno ya se había registrado el año pasado, aunque en menor escala. En esta oportunidad, aseguran que la cantidad de aves es mayor y que la situación se volvió más difícil de manejar. También remarcan que, pese a los reclamos, no han recibido soluciones concretas por parte de las autoridades, que argumentan limitaciones vinculadas al cuidado ambiental.

No es una invasión: la explicación de un especialista

Desde el área de Fauna de Mendoza, su titular Adrián Gorrindo explicó que se trata de un comportamiento habitual de la especie en esta época del año. “En otoño e invierno, los tordos se acercan a los centros urbanos en busca de refugio y calor. Durante el día permanecen en zonas rurales, donde cumplen un rol clave como controladores de insectos y plagas ”, detalló.

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El especialista indicó que estos espacios urbanos funcionan como “islas de calor ”, lo que los vuelve atractivos para las aves durante la noche. Además, la menor presencia de depredadores naturales en la ciudad favorece su concentración en plazas y arbolado público.

En cuanto a posibles soluciones, Gorrindo señaló que existen medidas de mitigación, como la poda controlada o sistemas de ahuyentamiento, pero subrayó que deben aplicarse bajo supervisión de las autoridades ambientales para evitar daños a la fauna protegida.