Un video muestra el rescate de un gavilán en una escuela de Mendoza: qué hacer en estos casos

Un inesperado visitante alado irrumpió en una escuela y movilizó a rescatistas

Un inesperado episodio movilizó a autoridades y rescatistas el pasado lunes. Es que, durante la mañana, un gavilán mixto apareció dentro de una escuela de la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza . El hecho obligó a activar un operativo de rescate y volvió a poner en foco la convivencia con la fauna silvestre urbana .

El hecho ocurrió en el Instituto Nuestra Señora del Rosario de Pompeya (PT-068) , ubicado en Patricias Mendocinas 3331 , en la Cuarta Sección . Según informaron desde el establecimiento, al iniciar la jornada escolar las autoridades detectaron la presencia del ave rapaz dentro del edificio, por lo que activaron de inmediato el protocolo correspondiente y dieron aviso al 911 .

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Minutos después, personal de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque llegó al lugar para intervenir en la situación. Tras realizar una evaluación inicial, los equipos técnicos confirmaron que se trataba de un macho adulto de gavilán mixto (Parabuteo unicinctus) , una especie que forma parte de la fauna silvestre protegida de Mendoza .

De acuerdo con el diagnóstico realizado, el ejemplar se encontraba en buen estado de salud , por lo que el procedimiento se enfocó en realizar un rescate seguro y minimizar el estrés del animal.

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Como se puede ver en el video compartido por las autoridades, el ave fue retirada del interior del establecimiento y posteriormente liberada en un entorno adecuado, donde podrá continuar con su desarrollo natural.

El gavilán mixto es una especie que habita naturalmente en el Gran Mendoza y cumple un rol ecológico fundamental en el equilibrio ambiental.

Desde la cartera de Ambiente recuerdan que estas aves rapaces actúan como controladores naturales de plagas, contribuyendo a mantener el equilibrio de los ecosistemas urbanos y periurbanos, especialmente en zonas con presencia de roedores y otros animales pequeños.

Qué hacer en casos de avistamientos

El Ministerio de Energía y Ambiente reforzó una serie de recomendaciones para la convivencia responsable con la fauna silvestre. La medida surge en el marco del incremento de avistamientos de gavilanes mixtos en áreas pobladas. En esta línea, se subraya la importancia de no alimentar ni intentar capturar a estos animales, ya que esto puede alterar su comportamiento natural y generar situaciones de riesgo.

También se aconseja supervisar a niñas y niños cuando juegan en espacios con arbolado denso, así como circular con mascotas pequeñas siempre con correa y por senderos despejados, especialmente en zonas donde se hayan registrado avistamientos recientes.

En caso de una interacción que genere incomodidad o riesgo, se recomienda evitar cualquier reacción violenta hacia el animal, como agredirlo o intentar espantarlo de forma brusca. Si se produjera una lesión leve, las autoridades sugieren higienizar la zona afectada y consultar con un profesional de la salud o veterinario.

Se solicita a reportar situaciones inusuales o ejemplares en riesgo llamando al 911, enviando un correo a [email protected] o comunicándose al teléfono 261 7503417.