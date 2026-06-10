"Quiero ir a la plaza": el ruego de un niño mendocino con cáncer que quiere ganar su batalla.

Federico tiene 4 años y padece un neuroblastoma, un cáncer infantil de alto riesgo. Para evitar una recaída, necesita un medicamento importado que la obra social y la Nación le niegan, pese a que existe un fallo judicial que intimó a su entrega inmediata en abril pasado. En aislamiento, el niño conmovió a todos con un video donde solo pide el remedio para poder salir a jugar a la plaza.

Cáncer: Federico solo pide su medicamento para jugar como todos los niños en la plaza.

En junio de 2025, Federico fue diagnosticado con un neuroblastoma de alto riesgo metastásico , un agresivo tipo de cáncer infantil que transformó su realidad en una rutina de pasillos hospitalarios.

"Tras superar cinco ciclos de quimioterapia intensiva, un trasplante de médula ósea y sesiones de radioterapia, ahora llegó a la etapa final y más crucial de su tratamiento: la inmunoterapia . Sin embargo, su mayor obstáculo hoy no es la enfermedad, sino las trabas burocráticas del Estado y la desidia corporativa de la obra social", relató a Sitio Andino su padre, Matías Molas.

Según su papá, para completar su esquema médico y reducir drásticamente las altas probabilidades de recaída, Fede necesita con urgencia extrema una medicación denominada Dinutuximab beta. "Este fármaco no se comercializa en Argentina, debe ser importado y no está regulado por la ANMAT, lo que activa de forma automática una lenta maquinaria administrativa donde el tiempo se mide directamente en vidas humanas", dijo.

Ante la desprotección, el pequeño grabó un video que conmovió a todos con un ruego directo y desgarrador: “Hola, soy Fede. Quiero ser un niño normal... Por favor, necesito mi remedio para ir a la plaza, porque yo quiero ir a la plaza. Necesito ser fuerte, para eso necesito mi medicación. Por favor”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Matias Molas (@matimolas)

La odisea judicial: fallos a favor y respuestas que no llegan

En diálogo con Sitio Andino, su papá, Matías Molas, relató la odisea que atraviesa la familia para hacer cumplir un derecho fundamental que ya fue ratificado por la propia Justicia.

La negativa de la obra social: Ante el reclamo inicial, la prestataria Nobis Medical se negó a la cobertura argumentando la falta de aprobación de ANMAT.

La cautelar: La familia recurrió a los tribunales federales de la provincia. El Juzgado Federal Nº 2 dictó una medida cautelar ordenando la adquisición del fármaco, pero la obra social apeló alegando que costear el tratamiento los "desfinanciaría".

Nación como garante: Ante este escenario, la abogada de la familia, Andrea Delfino, presentó un nuevo recurso para colocar al Ministerio de Salud de la Nación como garante definitivo. La respuesta de la Justicia Federal fue contundente: dictó un nuevo fallo a favor de Fede, intimando a la cartera sanitaria nacional a comprar e importar el medicamento en un plazo de 3 días hábiles.

El peligroso juego del tiempo en la oncología

“Ese fallo judicial se emitió el 8 de abril. Desde entonces, la medicación no llega y el expediente se movió con una lentitud exasperante”, explicó Matías con profunda impotencia.

“Hace unos 15 días supimos que se abrió una licitación y que algunos laboratorios se presentaron, pero la compra no se adjudicó a ninguno. Nadie nos informa nada. La medicación tendría que haber empezado a administrarse hace un mes y medio y el silencio de las autoridades es absoluto”.

El factor tiempo en la oncología pediátrica es estrictamente biológico: Fede arrastra un 80% de probabilidades de que la enfermedad regrese si no recibe la inmunoterapia completa. El Dinutuximab beta es, precisamente, la llave médica que baja ese porcentaje significativamente y le permite proyectar un futuro.

Federico Molas, cáncer

La dolorosa espera en aislamiento absoluto

Mientras los plazos legales se vencen en los escritorios de Buenos Aires, el día a día en Mendoza se vuelve una dolorosa pausa. Fede es hijo único y su mamá se encuentra bajo licencia por cuidados oncopediátricos. Por su condición de paciente inmunocomprometido severo, permanece en un aislamiento estricto: no asiste a la escuela, no interactúa con otros niños y tiene prohibido pisar un espacio público.

No existe argumento financiero que resista la mirada de un nene de cuatro años pidiendo permiso para ir a jugar a una plaza. Los papás de Fede exigen respuestas inmediatas a quienes tienen la firma y la responsabilidad legal de ejecutar la compra de forma urgente.

“Necesitamos respuestas. Que quien tenga la posibilidad real de firmar, lo haga ya. Les rogamos que no posterguen más la vida de nuestro hijo. Fede lo necesita para seguir viviendo”, concluyó su papá en una súplica que interpela directamente al Ministerio de Salud de la Nación y a los directivos de la obra social. La urgencia tiene nombre, rostro y una sonrisa que se niega a apagarse.