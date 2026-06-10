10 de junio de 2026
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Seguridad

Por qué educar desde la infancia en seguridad vial puede salvar vidas

Fue en la jornada por el Día de la Seguridad vial en Malargüe, donde destacaron el impacto que tienen los niños en la incorporación de hábitos seguros.

(Foto gentileza).

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 Por Claudio Altamirano

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, organismos comunales y provinciales, instituciones educativas y organizaciones de la comunidad participaron en Malargüe de una jornada orientada a fortalecer la conciencia sobre la circulación responsable. El eje estuvo puesto en la prevención, respeto por las normas y compromiso colectivo para reducir siniestros y proteger vidas.

Con actividades de concientización y participación de distintos sectores sociales, realizadas en el Centro Polideportivo y Cultural Malal Hue, el departamento sureño se sumó una vez más a la conmemoración del Día Nacional de la Seguridad Vial, una fecha que busca instalar en la agenda pública la necesidad de construir una cultura vial basada en el respeto, la responsabilidad y el cuidado mutuo.

La jornada reunió a representantes del Estado comunal y provincial, establecimientos educativos y entidades intermedias que coincidieron en la necesidad de profundizar acciones preventivas frente a una problemática que continúa generando consecuencias graves en todo el país.

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La comunidad educativa se sumo al Día de la Seguridad Vial

Entre las autoridades presentes estuvo la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien en diálogo con SITIO ANDINO destacó especialmente el rol de la comunidad educativa y el aporte de los más jóvenes en la formación de hábitos seguros.

“Los niños son los principales docentes”, sostuvo la funcionaria al remarcar que muchas veces son ellos quienes transmiten a los adultos conductas que ayudan a prevenir accidentes. Como ejemplo mencionó campañas históricas vinculadas al uso del cinturón de seguridad, donde fueron los propios menores quienes impulsaron a sus familias a cumplir con esa medida básica de protección.

Durante las actividades también se hizo hincapié en que los siniestros viales continúan ubicándose entre las principales causas de muerte y discapacidad, afectando especialmente a personas jóvenes.

Casado señaló que gran parte de estos hechos están asociados a conductas evitables como conducir bajo efectos del alcohol, exceder velocidades permitidas o incumplir normas elementales. En ese sentido, sostuvo que el endurecimiento de sanciones, multas y procesos judiciales busca consolidar un mensaje claro: al volante, cada decisión puede proteger o poner en riesgo una vida.

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