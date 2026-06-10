Por qué educar desde la infancia en seguridad vial puede salvar vidas

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial , organismos comunales y provinciales, instituciones educativas y organizaciones de la comunidad participaron en Malargüe de una jornada orientada a fortalecer la conciencia sobre la circulación responsable. El eje estuvo puesto en la prevención, respeto por las normas y compromiso colectivo para reducir siniestros y proteger vidas .

Con actividades de concientización y participación de distintos sectores sociales, realizadas en el Centro Polideportivo y Cultural Malal Hue , el departamento sureño se sumó una vez más a la conmemoración del Día Nacional de la Seguridad Vial , una fecha que busca instalar en la agenda pública la necesidad de construir una cultura vial basada en el respeto, la responsabilidad y el cuidado mutuo.

La jornada reunió a representantes del Estado comunal y provincial, establecimientos educativos y entidades intermedias que coincidieron en la necesidad de profundizar acciones preventivas frente a una problemática que continúa generando consecuencias graves en todo el país.

Entre las autoridades presentes estuvo la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , quien en diálogo con SITIO ANDINO destacó especialmente el rol de la comunidad educativa y el aporte de los más jóvenes en la formación de hábitos seguros.

“Los niños son los principales docentes”, sostuvo la funcionaria al remarcar que muchas veces son ellos quienes transmiten a los adultos conductas que ayudan a prevenir accidentes. Como ejemplo mencionó campañas históricas vinculadas al uso del cinturón de seguridad, donde fueron los propios menores quienes impulsaron a sus familias a cumplir con esa medida básica de protección.

Durante las actividades también se hizo hincapié en que los siniestros viales continúan ubicándose entre las principales causas de muerte y discapacidad, afectando especialmente a personas jóvenes.

Casado señaló que gran parte de estos hechos están asociados a conductas evitables como conducir bajo efectos del alcohol, exceder velocidades permitidas o incumplir normas elementales. En ese sentido, sostuvo que el endurecimiento de sanciones, multas y procesos judiciales busca consolidar un mensaje claro: al volante, cada decisión puede proteger o poner en riesgo una vida.