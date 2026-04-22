La obra "Mi Casa" regresa a Mendoza para su última temporada con dos funciones finales

Mi Casa cierra un ciclo que logró consolidarse dentro de la escena independiente

Mi Casa , uno de los thrillers psicológicos más convocantes del teatro independiente regional, vuelve a escena para despedirse definitivamente del público. Tras tres temporadas exitosas y un recorrido que incluyó funciones en Mendoza y Nueva York, la propuesta tendrá solo dos funciones finales que marcarán su adiós.

Con dramaturgia y dirección general de Martín Chamorro y producción de Hormiguero Teatro, la obra retoma su puesta original, reconocida por su precisión escénica y su intensidad emocional. La despedida comenzará el viernes 8 de mayo en el Teatro El Círculo y continuará con una segunda función el domingo 26 de julio en el Teatro Julio Quintanilla.

Mi Casa propone un relato vertiginoso que recorre más de cien años de historia dentro de un mismo espacio. A lo largo de la obra, cinco familias y catorce personajes atraviesan un entramado de secretos, conflictos y vínculos atravesados por la tensión entre el amor, la violencia y la memoria. En ese escenario, el tiempo se vuelve difuso y las historias se superponen, dando lugar a una narrativa donde el pasado irrumpe constantemente en el presente.

Mi Casa propone un relato vertiginoso que recorre más de cien años de historia

La pieza no solo reconstruye historias familiares, sino que también plantea una reflexión sobre el peso de lo no dicho. En ese sentido, la obra se presenta como una exploración intensa sobre cómo los silencios y las heridas heredadas terminan por reaparecer.

Quiénes integran el elenco de "Mi Casa"

El elenco está integrado por Celina Cicchitti, Matías Montiel, Santiago Pettit, Nicolás Quintero, Julia Antoniocci, Laura Cogni, Carina Sacchero, Flor Aruta Penna, Aaron Palacio, Natalia Polo, Ludmila Ramos, María Emilia Miralles, Exequiel Correa y Nahuel Arce. La dirección actoral está a cargo de Nicolás Quintero y Matías Montiel, con asistencia de Julia Antoniocci y Santiago Pettit.

La producción general corresponde a Hormiguero Teatro, con escenografía de Lorena Baldín, estilismo de Juan Pablo Soto y fotografía de Exequiel Correa.

teatro, mendoza La pieza no solo reconstruye historias familiares, sino que también plantea una reflexión sobre el peso de lo no dicho

Martín Chamorro, creador de la obra, cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito teatral tanto en Argentina como en el exterior. Entre sus trabajos se encuentran títulos como Our Home on Ludlow, Un chico normal y Fragmentos de silencio, con los que obtuvo múltiples reconocimientos en festivales y premios internacionales como los LATAwards, Premios HOLA, ATI, FuerzaFEST y Talía.

Con esta despedida, Mi Casa cierra un ciclo que logró consolidarse dentro de la escena independiente, destacándose por su propuesta estética y su capacidad de conectar con el público a través de una narrativa intensa y contemporánea.