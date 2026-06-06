6 de junio de 2026
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Sitio Andino
Mendoza

Robó ocho cajas de alfajores en Ciudad, intentó escapar y fue detenido

Un hombre fue detenido tras protagonizar un robo en un comercio de Ciudad. En esta nota, todos los detalles del operativo.

Robó ocho cajas de alfajores en Ciudad, intentó escapar y fue detenido

Robó ocho cajas de alfajores en Ciudad, intentó escapar y fue detenido

Por Sitio Andino Policiales

Durante la tarde del viernes, alrededor de las 13:40, un hombre fue detenido por la Policía luego de protagonizar un robo en un comercio ubicado en la intersección de Avenida Mitre y Avenida Las Heras, de Ciudad. A continuación, todos los detalles del hecho.

Así fue la detención del hombre que robó cajas de alfajores en un comercio de Ciudad

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Unidad Motorizada realizaban maniobras operativas en Ciudad cuando, al llegar a la intersección de avenida Las Heras y avenida Mitre, fueron alertados por una comerciante sobre un hombre identificado como B.E.L., de 32 años, quien había ingresado a su local y sustraído varias cajas de alfajores.

Con las características aportadas por la víctima, los uniformados localizaron al sospechoso mientras escapaba por calle Mitre en dirección norte. Tras una breve persecución, lograron detenerlo y recuperar las ocho cajas de alfajores robadas.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la Comisaría Estrada, donde quedó a disposición de la Justicia.

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