Ciudad y Aysam usan un sistema sin zanjas para renovar cloacas: de qué se trata

Mendoza apuesta a la tecnología que evita escombros y caos en las calles.

Una nueva etapa en las obras cloacales comenzó en la Ciudad de Mendoza con la incorporación de un sistema que evita abrir la calzada. La tecnología Trenchless , aplicada junto a Aysam , permite rehabilitar cañerías desde el interior , reduciendo tiempos, molestias y el impacto urbano.

El intendente Ulpiano Suarez participó de la recorrida por las tareas que comenzaron a desarrollarse sobre la avenida Boulogne Sur Mer , junto al presidente de Aysam , Humberto Mingorance , en el marco de una obra que busca modernizar la infraestructura sanitaria sin afectar el tránsito ni generar escombros.

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 22 de abril

Durante la visita, el jefe comunal destacó las ventajas del nuevo sistema frente a los métodos tradicionales. “Con el sistema tradicional, se estaría trabajando tres metros hacia abajo, con escombros, polvo y afectando el tránsito. En cambio, hoy vemos vecinos circulando con normalidad y una obra que prácticamente no interfiere en la vida cotidiana ”, expresó Suarez .

Una obra millonaria que ya muestra avances

La intervención se lleva adelante por primera vez a gran escala en la región sobre el Colector Cloacal Terciario ubicado entre Suipacha y Arístides Villanueva, utilizando tecnología de la empresa Forever Pipe. La obra contempla una inversión de $640 millones y actualmente presenta un avance del 45%, beneficiando de manera directa a más de 900 vecinos con un servicio cloacal más eficiente y sostenible.

El aspecto distintivo del proyecto es el uso del sistema Trenchless (sin zanja), una tecnología no invasiva que cuenta con la aprobación de organismos internacionales por su enfoque sustentable.

sistema trenchless sin zanja ciudad de mendoza aysam aguas mendocinas obras sanitarias 1 La obra contempla una inversión de $640 millones y actualmente presenta un avance del 45%. Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.

El método “trenchless” permite rehabilitar las tuberías desde el interior, evitando excavaciones, roturas de veredas y cortes totales de tránsito, lo que representa un cambio sustancial respecto a las obras tradicionales.

Además, las tareas se realizan exclusivamente durante la noche, ya que el proceso utiliza materiales que requieren condiciones específicas para su endurecimiento, lo que permite mantener la circulación vehicular durante el día en una de las arterias más transitadas de la capital mendocina.

Cómo funciona el sistema sin zanja

El procedimiento comienza con una inspección con cámaras de video que permite detectar el estado interno de las cañerías. Luego, se coloca una manga especial que se adhiere a la tubería existente y se endurece mediante luz ultravioleta, formando una nueva estructura interna resistente y duradera.

Posteriormente, se utilizan robots de alta precisión que permiten rehabilitar las conexiones domiciliarias desde el interior del conducto. Este método optimiza notablemente los tiempos de obra, ya que reduce la duración a un tercio en comparación con los sistemas tradicionales, al tiempo que disminuye ruidos, escombros y emisiones contaminantes.

sistema trenchless sin zanja ciudad de mendoza aysam aguas mendocinas obras sanitarias 2 El sistema Trenchless (sin zanja) permite rehabilitar las tuberías desde el interior, evitando excavaciones, roturas de veredas y cortes de tránsito. Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.

En este sentido, Humberto Mingorance explicó detalles técnicos del sistema y remarcó sus beneficios operativos. “Estamos interviniendo cerca de dos kilómetros sin romper veredas ni calzada. Se trabaja por tramos de cien metros durante la noche y cada intervención dura apenas cuatro horas. Una obra tradicional nos llevaría cerca de un año, mientras que con esta tecnología se completa en tres o cuatro meses”, señaló el titular de Aysam.

Asimismo, destacó que esta modalidad permite mantener la circulación normal en sectores clave de la ciudad, reduciendo molestias tanto para vecinos como para conductores.