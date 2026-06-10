Cambió el mapa petrolero de Mendoza: qué empresas operan hoy los principales yacimientos

El mapa petrolero de Mendoza cambió y ya no está dominado por una sola empresa.

Durante décadas, hablar de petróleo en Mendoza era hablar casi exclusivamente de YPF . La petrolera de mayoría estatal concentraba la operación de buena parte de los yacimientos hidrocarburíferos de la provincia y representaba el actor dominante de una actividad que durante años fue una de las principales fuentes de desarrollo económico y empleo.

Sin embargo, ese escenario comenzó a cambiar de manera acelerada en los últimos años y hoy el mapa petrolero mendocino muestra una realidad muy diferente: múltiples empresas operan áreas que históricamente estuvieron bajo control de YPF , mientras la compañía reorienta sus inversiones hacia los desarrollos no convencionales de Vaca Muerta.

Días atrás el Gobierno de Mendoza para que Venoil asuma la titularidad de las áreas Cacheuta y El Manzano, lo que volvió a poner en evidencia esa transformación que atraviesa al sector y que está modificando la estructura empresarial de la actividad petrolera provincial.

La decisión forma parte de un proceso más amplio de reorganización de activos impulsado por YPF, que en los últimos años avanzó con la cesión de campos maduros a operadores más chicos , empresas que encuentran oportunidades de negocio en yacimientos convencionales donde la petrolera nacional ya no considera estratégico seguir concentrando recursos.

"Muchas empresas tomaron áreas de YPF que eran marginales, eso cambió mucho el escenario. Y hoy esas mismas empresas están mirando otros pozos de YPF", explicó el director de Hidrocarburos de la Provincia, Lucas Erio.

El impacto del Proyecto Andes

El punto de inflexión llegó con el denominado Proyecto Andes, la iniciativa impulsada por YPF para desprenderse de áreas convencionales maduras y enfocar inversiones en activos de mayor rentabilidad, principalmente en Vaca Muerta.

La estrategia responde a un cambio profundo dentro de la industria petrolera argentina. Mientras los desarrollos no convencionales concentran cada vez más inversiones, las áreas convencionales requieren operadores con estructuras más flexibles y costos operativos más ajustados para sostener la producción.

Mendoza fue una de las provincias donde este proceso tuvo mayor impacto debido a la gran cantidad de áreas maduras que posee y a la histórica presencia de YPF en el territorio.

Como consecuencia, comenzaron a aparecer nuevos jugadores que asumieron la operación de bloques que durante años estuvieron vinculados a la petrolera estatal.

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El resultado es un escenario mucho más diversificado que el de una década atrás.

La transformación del sector puede observarse claramente en el mapa hidrocarburífero provincial, donde áreas que históricamente estuvieron bajo la órbita de YPF hoy aparecen distribuidas entre una decena de operadores.

Un mapa con nuevos protagonistas

Actualmente, el negocio petrolero mendocino está repartido entre una variedad de compañías de distintos tamaños y perfiles.

Entre los operadores con mayor presencia aparece Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), que administra algunas de las áreas más importantes de la provincia, entre ellas Llancanelo, El Sosneado, Río Atuel, La Paloma y Cerro Alquitrán.

También se consolidó Petróleos Sudamericanos, con operaciones en Barrancas, Vizcacheras, La Ventana, Mesa Verde y Río Tunuyán, entre otras áreas productivas.

Otro de los actores que ganó relevancia es Quintana Energy, que opera bloques estratégicos en la Cuenca Neuquina mendocina como El Portón, Chihuido de la Salina, Cañadón Amarillo y Altiplanicie del Payún.

A ellos se suman empresas como Pluspetrol, Phoenix Global Resources, Crown Point, Roch, Tango Energy y otras firmas que fueron ampliando su presencia en distintos sectores de la provincia.

La incorporación de Venoil a nuevas áreas se inscribe precisamente en ese proceso de diversificación empresarial que viene caracterizando al sector.

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Para ampliar el mapa y ver detalles, se puede ingresar al siguiente link: https://mza-dicaws-portal-uploads-media-prod.s3.amazonaws.com/informacion-oficial/uploads/sites/12/2026/03/Mapa-Areas-Petroleras-MENDOZA.pdf

YPF sigue siendo clave

Aunque redujo significativamente su participación en áreas convencionales, YPF continúa ocupando un lugar central dentro del esquema petrolero mendocino.

La compañía mantiene la operación de bloques estratégicos como Valle del Río Grande, Chachahuén Sur, Cerro Morado Este, Chihuido de la Sierra Negra, Paso de las Bardas Norte y Puesto Hernández, entre otros.

Además, la empresa continúa siendo uno de los principales inversores en exploración y producción dentro de la provincia y mantiene infraestructura crítica para el desarrollo de la actividad.

La diferencia es que hoy comparte protagonismo con una cantidad mucho mayor de operadores que hace apenas algunos años.

Además, YPF apuesta fuerta a Vaca Muerta. De hecho, realizará tres pozos para explorar en este yacimiento no convenvional en la provincia -que tiene el 30% del total-. "Hay muchas expectativas sobre estos pozos. Significa una enorme inversión, pero creemos que van a haber resultados similares a los de Neuquén", explicó Erio.

El área donde la petrolera estatal avanzará con estos pozos es CN VII. Pero además, Quintana explorará con dos pozos en Cañadón Amarillo. En este área se realizaron trabajos de Sísmica 3D, una tecnología súper desarrollada que desde 2017 no se aplicaba en Mendoza. "Hay muy buenas expectativas. Creemos que en un tiempo se va a venir el desarrollo de la Vaca Muerta Mendocina", destacó el funcionario.

En tanto, la empresa Tango tiene interés de avanzar en trabajos sobre el no convencional en el área Payún Este.

Mientras tanto, el grupo de geólogos, ingenieros y demás del Gobierno avanza en estudios de actualización permanente. "Muchos polígonos que están libres podrán tener un desarrollo y ser concesionados. Hay capacidad técnica, desarrollo de software, muchos estudios para caracterizar la Vaca Muerta mendocina y por eso tenemos muchas expectativas", agregó Erio.

Una nueva etapa para el petróleo mendocino

La transformación del mapa petrolero no responde únicamente a decisiones empresariales. También forma parte de una estrategia provincial orientada a sostener la actividad hidrocarburífera, atraer inversiones y evitar que áreas maduras queden sin desarrollo.

En paralelo a la salida parcial de YPF de algunos activos, Mendoza avanzó con nuevas licitaciones de áreas y con distintos mecanismos para promover inversiones tanto en exploración como en explotación.

Empresas operadoras de petróleo en Mendoza

CROWN POINT ENERGÍA S.A.

· Cerro Los Leones

EMESA

· Loma de la Mina

GyG OIL SERVICE S.R.L.

· Vega Grande

HATTRICK ENERGY SAS

· Lindero de Piedra

· Loma El Divisadero

· Atuel Exploración Sur

· Malargüe

PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A

· Barrancas

· Vizcacheras

· La Ventana

· Ceferino

· Rio Tunuyan

· Mesa Verde

PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A

· El Sosneado

· Puesto Rojas

· La Brea/Puesto Muñoz

· Rio Atuel

· La Paloma

· Cerro Alquitrán

· Llancanelo

PHOENIX GLOBAL RESOURCES S.A.

· Refugio/Tupungato

PLUSPETROL S.A.

· Gobernador Ayala

· Jaguel Casa de Piedra

QUINTANA E&P ARGENTINA S.R.L

· El Portón

· Chihuido de la Salina

· Chihuido de la Salina Sur

· Cañadón Amarillo

· Altiplanicie del Payun

ROCH S.A.

· Agua Botada

SELVA MARIA OIL SA

· Bajada del Chachahue

TANGO ENERGY ARGENTINA S.A.

· Puesto Pozo Cercado Oriental

· Chañares Herrados

· Atuel Norte Explotación

· Payun Oeste

· Confluencia Sur

VENOIL S.A.

· Piedras Coloradas/Estructuras Intermedias

· Cacheuta

· El Manzano

· Valle del Rio Grande

· Cerro Fortunoso

YPF S.A.

· Chachahuen Sur

· Cerro Morado Este

· Chihuido de la Sierra Negra

· CN VIIA

· Paso de las Bardas Norte

· Puesto Hernández

DPG/CGC (UTE)

· Cajón de los Caballos