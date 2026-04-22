Así funciona el jurado vecinal que juzgará a quienes tiren basura en acequias en Mendoza
Fue creado en 2023 y ya interviene en faltas como vandalismo y limpieza urbana. Ahora también evaluará a quienes arrojen residuos en cauces de agua de la Ciudad de Mendoza, con multas que pueden superar los $1,7 millones.
El Jurado Vecinal de la Ciudad de Mendoza juzga las conductas de quienes infringen el Código de Convivencia.
El endurecimiento de las sanciones por tirar basura en acequias que se implementará en la Ciudad de Mendoza, refuerza una herramienta clave: el jurado vecinal. Este sistema fue creado en 2023, a partir de un proyecto impulsado por el intendente Ulpiano Suarez.
El objetivo es que sean los propios vecinos quienes juzguen determinadas conductas que infringen el Código de Convivencia.