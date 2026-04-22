Falleció Ricardo de Pascual, el actor del Chavo del 8

La noticia del fallecimiento del actor mexicano Ricardo de Pascual conmovió a los fanáticos de las comedias de Roberto Gómez Bolaños en toda Latinoamérica . Con una trayectoria que abarcó más de seis décadas, el intérprete será recordado por dar vida a personajes icónicos que marcaron la infancia de millones de personas frente al televisor.

Falleció a los 85 años durante la madrugada del 21 de abril, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Padecía Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una afección que se agravó considerablemente tras haber superado un cuadro de COVID-19 hace algunos meses.

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A pesar de sus problemas de salud, que también afectaron su columna y riñones , siempre mantuvo su pasión por el oficio. Él mismo había declarado recientemente que el trabajo era su fuente de vida y que no pensaba retirarse mientras pudiera seguir moviéndose sobre el escenario.

Los personajes de Ricardo de Pascual en el Chavo del 8

En la mítica vecindad, el artista se destacó principalmente bajo la piel del Señor Calvillo, aquel hombre calvo que intentaba comprarle la propiedad al Señor Barriga. También interpretó al Señor Hurtado, el recordado ladrón que generó uno de los episodios más emotivos de la serie infantil.

Tenés que saber que su versatilidad no se limitó a una sola producción, ya que también participó en “El Chapulín Colorado” y otros éxitos como "Vecinos". Su carrera comenzó en el teatro de revista, donde consolidó una técnica cómica que luego trasladó con éxito a la pantalla chica mexicana.

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Un detalle curioso de su vida privada fue su matrimonio con Martha, una exmonja con quien compartió dieciocho años de noviazgo. Se casaron durante la pandemia mediante una ceremonia religiosa por Zoom, reafirmando un vínculo que lo acompañó hasta sus últimos momentos de fragilidad.

Ricardo de Pascual se suma ahora a la lista de grandes figuras de la serie que ya partieron, como Ramón Valdés y Rubén Aguirre. Su determinación y talento permanecen vigentes en el recuerdo de un público que creció riendo con sus intervenciones en los programas de Chespirito.