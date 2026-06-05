El fenómeno del Indio Solari: las noches en que hizo vibrar Mendoza

El Indio Solari fue una de las figuras más influyentes de la música argentina. Su legado junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, además de su exitosa carrera solista, marcó a generaciones. Repasamos su recordado paso por Mendoza y la historia de la exitosa banda .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Homenaje | El rock nacional está de luto. En las primeras horas de este viernes se conoció la noticia del fallecimiento de Carlos Alberto “El Indio” Solari a los 77 años, una figura fundamental en la historia de la música argentina y referente indiscutido para generaciones de seguidores. Su partida generó una profunda conmoción y una inmediata ola de mensajes, homenajes y recuerdos en todo el país. Por eso, hoy recordamos algunos de los momentos más icónicos de su trayectoria, tanto sobre los escenarios como fuera de ellos, repasando el legado de un artista que marcó para siempre la cultura popular argentina. #IndioSolari #Icónico #Emblema"

El 14 de septiembre de 2013 , el Indio Solari se presentó en el Autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín , en lo que fue su primer gran recital en Mendoza y uno de los más multitudinarios de toda su carrera . La provincia recibió a fanáticos de distintos puntos de Argentina y de países vecinos, que comenzaron a llegar varios días antes y montaron un enorme campamento en el Parque Agnesi.

Según las crónicas hechas por Sitio Andino, más de 150.000 personas participaron de una jornada histórica que transformó por completo la vida del departamento de San Martín durante ese fin de semana.

Embed - Luzbelito y las sirenas - Indio y LFDAA - Autódromo Angel Pena, San Martín - Mendoza 2013

El show comenzó cerca de las 22 y se extendió por más de dos horas en medio de un clima de verdadera "misa ricotera". A pesar del frío y las amenazas de lluvia, miles de seguidores colmaron el autódromo y sus alrededores. El cierre llegó pasada la medianoche con "Ji Ji Ji", acompañado por un pogo multitudinario y extraordinario.

Indio Solari (2) El Indio Solari se presentó en San Martín y tuvo una convocatoria histórica

Mendoza volvió a rendirse ante el Indio Solari en una noche inolvidable

El 13 de diciembre de 2014, el Indio Solari regresó a Mendoza para brindar su segundo recital en la provincia junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. El show se realizó en el Autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín, el mismo escenario que había albergado su histórica presentación de 2013.

Desde días antes, miles de fanáticos llegaron desde distintos puntos del país para participar de una nueva presentación. El recital comenzó alrededor de las 21:30 y tuvo como eje las canciones de Pajaritos, bravos muchachitos, aunque también incluyó clásicos de su etapa con Los Redondos.

Indio Solari en Mendoza Archivo Sitioandino.com.ar

La puesta en escena contó con un escenario de mayores dimensiones, más pantallas LED y una producción renovada respecto de presentaciones anteriores. La noche estuvo marcada por el fervor de los seguidores y una convocatoria multitudinaria que volvió a convertir a Mendoza en el epicentro del rock argentino.

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: trayectoria, éxito y separación

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota nació en La Plata en 1976 de la mano del Indio Solari y Skay Beilinson. Lo que comenzó como una propuesta artística ligada al circuito underground terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos culturales más importantes del rock argentino.

Con discos emblemáticos como Gulp!, Oktubre, Un baión para el ojo idiota y Luzbelito, la banda construyó una identidad única, caracterizada por letras enigmáticas, una fuerte independencia de la industria musical y convocatorias multitudinarias en todo el país.

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Durante los años 90 alcanzó su pico de popularidad, llenando estadios y generando una devoción pocas veces vista en la música argentina. Sin embargo, diferencias internas entre sus principales integrantes y el desgaste acumulado llevaron a la disolución del grupo en 2001. Tras la separación, el Indio Solari inició una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.