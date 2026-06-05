5 de junio de 2026
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Apuñalan hasta la muerte a un famoso actor de "Top Gun" y "Jumanji"

El ambiente cinematográfico internacional está conmocionado por la violenta muerte de James Handy. El actor fue asesinado a puñaladas en su casa.

Apuñalan hasta la muerte a un famoso actor de “Top Gun” y “Jumanji”

Apuñalan hasta la muerte a un famoso actor de “Top Gun” y “Jumanji”

Por Sitio Andino MuchoShow

El ambiente de Hollywood se encuentra completamente conmocionado tras confirmarse la violenta muerte del actor estadounidense James Handy a los 81 años de edad. El trágico episodio ocurrió en su residencia de Los Ángeles, California, donde fue atacado con un arma blanca. La noticia sacudió de inmediato al mundo del espectáculo internacional.

¿Cómo fue el escalofriante crimen en donde el actor perdió la vida?

El sangriento hecho tuvo lugar en el bloque 19200 de la calle Erwin, en el distrito de Tarzana. De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), los oficiales arribaron a la vivienda tras recibir una comunicación telefónica al 911. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al artista inconsciente en el jardín delantero con múltiples heridas de arma blanca en el pecho. A pesar de ser trasladado de urgencia a un hospital cercano por los paramédicos, Handy falleció poco después.

Las autoridades identificaron y detuvieron de inmediato al sospechoso como Michael Gledhill, de 44 años, quien es el hijo de la novia de la víctima y residía en el mismo domicilio. Lo que más impactó a los investigadores fueron las circunstancias del arresto: el propio Gledhill llamó a emergencias confesando el crimen con la frase "Soy el hijo del hombre y acabo de matar al hombre del pecado", para luego hacerles señas en la calle a los patrulleros indicándoles que él era a quien buscaban. El hombre quedó alojado en la cárcel de Van Nuys bajo el cargo de asesinato, con una fianza fijada en 2 millones de dólares.

James Handy, actor de Jumanji apuñalado que murió
El actor James Handy murió apuñalado por el hijo de su pareja

El actor James Handy murió apuñalado por el hijo de su pareja

Las enorme trayectoria del actor

La trayectoria de Handy en la industria audiovisual fue gigantesca, superando los 150 trabajos a lo largo de seis décadas. Aunque rara vez asumió un papel protagónico, su versatilidad lo convirtió en un respetado actor de carácter en la pantalla estadounidense, logrando un recorrido impecable que incluyó:

  • Su consolidación en la televisión abierta participando en series icónicas de la cultura pop mundial como NYPD Blue, Beverly Hills 90210, Melrose Place, Alias, The West Wing y The X-Files.
  • El reconocimiento masivo en el cine de los años 90, recordado principalmente por encarnar al exterminador de plagas en el clásico de aventuras Jumanji (1995), además de sus créditos en Aracnofobia, K-9 y Rocketeer.
  • Su último trabajo en la taquilla global fue para la aclamada Top Gun: Maverick (2022), donde personifica de forma muy carismática a Jimmy, el mozo del bar que interactuaba con los personajes de Tom Cruise y Jennifer Connelly.
James Handy, actor de Top Gun apuñalado que murió
El actor participó en más de 150 producciones

El actor participó en más de 150 producciones

La violenta desaparición física de Handy provocó profundas muestras de dolor entre prestigiosos colegas, directores y escritores de la industria cinematográfica que destacaron sus extraordinarias interpretaciones. Con el principal sospechoso tras las rejas bajo una fianza millonaria de dos millones de dólares, los detectives de Los Ángeles dieron por cerrado el caso.

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