Quiénes son los artistas que tocaron en Gran Hermano y calentaron la previa del Mundial 2026

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, un famoso dúo ingresó a la casa, brindó un show en vivo y encendió la previa del Mundial 2026 .

La casa de Gran Hermano vivió una noche cargada de música, fiesta y emoción con el ingreso de La T y la M , el exitoso dúo integrado por Tobías Medrano y Matías Rapen, que se ha consolidado como uno de los fenómenos musicales más populares de Argentina.

En esta ocasión, los artistas sorprendieron a los participantes con un show en vivo especialmente pensado para comenzar a palpitar la Copa Mundial de Fútbol 2026 . Con una puesta cargada de energía y color, la banda convirtió la casa en una verdadera celebración futbolera.

Embed - La previa del Mundial llegó a Gran Hermano con un show exclusivo de La T y La M

Durante la presentación, interpretaron Pa' la Selección, la canción que se transformó en uno de los himnos favoritos de los hinchas argentinos tras la conquista de Qatar 2022. Al ritmo de la música, los jugadores dejaron de lado por un momento las estrategias, diferencias y rivalidades propias del juego para cantar, bailar y compartir una fiesta que despertó el espíritu mundialista.

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