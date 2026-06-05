5 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Gran Hermano

Quiénes son los artistas que tocaron en Gran Hermano y calentaron la previa del Mundial 2026

Gran Hermano vivió una noche de fiesta con la visita de un famoso dúo, que ingresó a la casa, dio un show en vivo y encendió la previa del Mundial 2026.

Quiénes son los artistas que tocaron en Gran Hermano y calentaron la previa del Mundial 2026

Quiénes son los artistas que tocaron en Gran Hermano y calentaron la previa del Mundial 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, un famoso dúo ingresó a la casa, brindó un show en vivo y encendió la previa del Mundial 2026.

La T y la M llevaron la fiesta mundialista a la casa de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano vivió una noche cargada de música, fiesta y emoción con el ingreso de La T y la M, el exitoso dúo integrado por Tobías Medrano y Matías Rapen, que se ha consolidado como uno de los fenómenos musicales más populares de Argentina.

En esta ocasión, los artistas sorprendieron a los participantes con un show en vivo especialmente pensado para comenzar a palpitar la Copa Mundial de Fútbol 2026. Con una puesta cargada de energía y color, la banda convirtió la casa en una verdadera celebración futbolera.

Embed - La previa del Mundial llegó a Gran Hermano con un show exclusivo de La T y La M

Durante la presentación, interpretaron Pa' la Selección, la canción que se transformó en uno de los himnos favoritos de los hinchas argentinos tras la conquista de Qatar 2022. Al ritmo de la música, los jugadores dejaron de lado por un momento las estrategias, diferencias y rivalidades propias del juego para cantar, bailar y compartir una fiesta que despertó el espíritu mundialista.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Cuando nadie lo esperaba, Sol Abraham expuso a Manuel Ibero delante de todo Gran Hermano

El cara a cara entre Franco Zunino y Sol Abraham que encendió Gran Hermano

Quién es Alejandra Majluf, la figura que se suma a Gran Hermano Generación Dorada

El conflicto que hizo estallar Gran Hermano tuvo a Zunino y Brian como protagonistas

La casa más famosa perdió a un nuevo jugador: quién fue eliminado

El video que pone a Solange al borde de la expulsión

La salida de la Bomba Tucumana que paraliza a Gran Hermano y el ingreso que prometió destruir las alianzas

Se conoció quién tiene más votos para dejar la casa y sorprendió a muchos

Lee además
Se definió la placa en Gran Hermano: los salvados y los participantes que siguen en peligro video

Quiénes están en la placa negativa de Gran Hermano y corren riesgo de eliminación
Así quedó la placa de Gran Hermano y qué se espera para la próxima eliminación video

Tras una semana de conflictos, Gran Hermano definió una nueva placa de nominados
LO QUE SE LEE AHORA
Dolor en el mundo del rock: falleció el Indio Solari

Dolor en el mundo del rock: falleció el Indio Solari

Las Más Leídas

El siniestro ocurrió cerca de las 8 cerca del ingreso a Tunuyán.

Demoras en Ruta 40 por un grave accidente vial

El Quini 6 acumula un pozo significativo de $5.400 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo jugoso de $5.400 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

La fiscalía de San Martín investiga el caso que conmociona a la comunidad.

Conmoción en Palmira: detuvieron a un policía acusado de abusar de su hermana y ser el padre de su hijo

Investigación por corrupción en ARSAT: Facundo Leal se negó a entregar las claves de sus dispositivos.

El mendocino Facundo Leal se negó a entregar las claves de sus dispositivos

La dura frase de Victoria Villarruel contra Patricia Bullrich en el Senado.

La dura frase de Victoria Villarruel contra Patricia Bullrich en el Senado