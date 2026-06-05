5 de junio de 2026
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Gran Hermano

Se definió la placa en Gran Hermano: los salvados y los participantes que siguen en peligro

Santiago del Moro confirmó quiénes salieron de la placa y quiénes siguen en riesgo en Gran Hermano 2026. En esta nota, todos los detalles.

Se definió la placa en Gran Hermano: los salvados y los participantes que siguen en peligro

Se definió la placa en Gran Hermano: los salvados y los participantes que siguen en peligro

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro reveló qué participantes lograron salir de placa y quiénes quedaron nominados en la placa negativa.

Gran Hermano definió su placa negativa

Anoche, Gran Hermano Generación Dorada vivió una gala cargada de tensión y expectativa. Tras varios días marcados por peleas, discusiones, acusaciones y advertencias dentro de la casa, finalmente se conoció la nueva placa de nominados.

Gracias a la instancia positiva, Andrea del Boca fue la primera en salir de placa. La actriz no pudo ocultar su felicidad ante sus compañeros y celebró con un emotivo abrazo junto a Yipio.

Embed - De la salvación al riesgo: tres participantes fuertes bajaron de placa - Gran Hermano 2026

La siguiente en ser salvada fue Sol Abraham, quien festejó con euforia junto a Brian Sarmiento, uno de sus principales aliados dentro del juego. Finalmente, Emanuel fue el último en salir de la placa y celebró a puro grito: “¡Vamos, carajo!”.

De esta manera, la placa negativa quedó conformada por Juanicar, Gisela “Yipio” Pintos, Brian Sarmiento, Franco Zunino y Matías Hanssen. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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