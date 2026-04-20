Llega el Foro Conexión arteBA 2026 a Mendoza: artistas y científicos debatirán sobre arte y naturaleza

La Municipalidad de Mendoza invita a participar del Foro Conexión arteBA 2026 , un encuentro internacional organizado por la Fundación arteBA que reunirá a artistas, científicos y pensadores en torno al arte contemporáneo y su vínculo con lo vivo.

La actividad tendrá lugar este jueves 23 , de 9.00 a 18.00 horas, en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) y el teatro Quintanilla, con la curaduría de Yina Jiménez Suriel (República Dominicana) y Belén Coluccio (Argentina).

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Bajo el título “Conversando con lo vivo: imaginarios para un (re) encuentro entre especies” , el foro propone un espacio de reflexión colectiva sobre las formas en que las personas se relacionan con el entorno en un contexto atravesado por transformaciones ecológicas, sociales y culturales.

El Foro Conexión arteBA 2026 se desarrollará entre el 22 y el 25 de abril en Mendoza y San Juan, e incluye actividades gratuitas, jornadas profesionales y encuentros destinados a coleccionistas y referentes del sector. Se trata del segundo año consecutivo en que la Fundación arteBA elige a Mendoza como sede de esta propuesta de carácter federal e internacional.

Referentes internacionales y artistas invitados al Foro Conexión arteBA

En representación de Argentina participarán el artista y curador Carlos Gutiérrez, el artista Eduardo Navarro y la curadora independiente Sofía Dourron. A ellos se suman la gestora cultural chilena Bernardita Pérez y la artista mexicana Berenice Olmedo, quienes aportarán miradas desde distintos campos del arte contemporáneo.

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Los ejes del foro: arte, ciencia y nuevas formas de pensar lo vivo

La programación del jueves 23 estará dividida en tres bloques temáticos que abordarán distintas perspectivas:

Imaginarios sobre el alrededor

Se analizarán nuevas formas de relacionarse con otras formas de vida, cuestionando los límites entre lo humano y lo natural.

En la medida del presente

Se debatirá sobre el rol de las instituciones y la curaduría frente a prácticas artísticas que requieren nuevos tiempos y formatos.

Deconstrucción de lo humano

La artista Berenice Olmedo presentará su trabajo sobre cuerpo, técnica y los límites de lo humano a través de dispositivos y prótesis.

Cómo participar del Foro arteBA en Mendoza

El foro es de acceso libre y gratuito, y se podrá seguir también vía streaming a través del canal de YouTube de la Fundación arteBA. Quienes deseen participar pueden inscribirse y consultar la programación completa en el sitio oficial de arteBA.