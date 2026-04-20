20 de abril de 2026
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Llega el Foro Conexión arteBA 2026 a Mendoza: artistas y científicos debatirán sobre arte y naturaleza

El Foro se realizará este jueves 23 con entrada libre y reunirá a artistas, curadores y especialistas de distintos países.

El MMAMM recibe el Foro Conexión arteBA 2026.

El MMAMM recibe el Foro Conexión arteBA 2026.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza invita a participar del Foro Conexión arteBA 2026, un encuentro internacional organizado por la Fundación arteBA que reunirá a artistas, científicos y pensadores en torno al arte contemporáneo y su vínculo con lo vivo.

La actividad tendrá lugar este jueves 23, de 9.00 a 18.00 horas, en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) y el teatro Quintanilla, con la curaduría de Yina Jiménez Suriel (República Dominicana) y Belén Coluccio (Argentina).

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Bajo el título “Conversando con lo vivo: imaginarios para un (re) encuentro entre especies”, el foro propone un espacio de reflexión colectiva sobre las formas en que las personas se relacionan con el entorno en un contexto atravesado por transformaciones ecológicas, sociales y culturales.

El Foro Conexión arteBA 2026 se desarrollará entre el 22 y el 25 de abril en Mendoza y San Juan, e incluye actividades gratuitas, jornadas profesionales y encuentros destinados a coleccionistas y referentes del sector. Se trata del segundo año consecutivo en que la Fundación arteBA elige a Mendoza como sede de esta propuesta de carácter federal e internacional.

Referentes internacionales y artistas invitados al Foro Conexión arteBA

En representación de Argentina participarán el artista y curador Carlos Gutiérrez, el artista Eduardo Navarro y la curadora independiente Sofía Dourron. A ellos se suman la gestora cultural chilena Bernardita Pérez y la artista mexicana Berenice Olmedo, quienes aportarán miradas desde distintos campos del arte contemporáneo.

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Los ejes del foro: arte, ciencia y nuevas formas de pensar lo vivo

La programación del jueves 23 estará dividida en tres bloques temáticos que abordarán distintas perspectivas:

  • Imaginarios sobre el alrededor

Se analizarán nuevas formas de relacionarse con otras formas de vida, cuestionando los límites entre lo humano y lo natural.

  • En la medida del presente

Se debatirá sobre el rol de las instituciones y la curaduría frente a prácticas artísticas que requieren nuevos tiempos y formatos.

  • Deconstrucción de lo humano

La artista Berenice Olmedo presentará su trabajo sobre cuerpo, técnica y los límites de lo humano a través de dispositivos y prótesis.

Cómo participar del Foro arteBA en Mendoza

El foro es de acceso libre y gratuito, y se podrá seguir también vía streaming a través del canal de YouTube de la Fundación arteBA. Quienes deseen participar pueden inscribirse y consultar la programación completa en el sitio oficial de arteBA.

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