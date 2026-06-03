Una pelea entre jóvenes generó tensión en la terminal de General Alvear y dejó heridos

Una pelea entre jóvenes generó tensión en la terminal de ómnibus de General Alvear y dejó heridos

Una violenta pelea entre varios jóvenes alteró la tranquilidad de la terminal de ómnibus de General Alvear durante la tarde de este miércoles y obligó a desplegar un importante operativo policial y sanitario en el lugar.

El episodio ocurrió alrededor de las 19.45, cuando una gresca entre un grupo de jóvenes generó momentos de tensión ante la mirada de pasajeros y personas que aguardaban la llegada o salida de micros. Como consecuencia del enfrentamiento, personal de la Policía de Mendoza , agentes de Tránsito municipal y una ambulancia acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación y asistir a los involucrados.

El hecho sucedió en la tarde de este miércoles.

Según testimonios recogidos en el lugar, uno de los jóvenes debió recibir atención médica y posteriormente fue trasladado al Hospital Enfermeros Argentinos . Un adolescente de 16 años permanecía esposado mientras la policía avanzaba con las actuaciones correspondientes.

Una mujer que se identificó como familiar del menor aseguró que los conflictos entre los involucrados venían de tiempo atrás. De acuerdo con su relato, el joven ya habría sido víctima de una agresión violenta en una ocasión anterior y este miércoles el enfrentamiento se habría reanudado en la terminal.

Disturbios terminal de General Alvear 03-06-26 (02) Los involucrados ya habrían tenido otros enfrentamientos. Foto: Medios Andinos

Tras la pelea, podían observarse bicicletas tiradas en el piso y varios jóvenes que presenciaron lo ocurrido. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los testigos quiso brindar declaraciones sobre el incidente.

El hecho provocó gran preocupación entre quienes se encontraban en la terminal al momento de la pelea, debido a la violencia del enfrentamiento y al importante despliegue de efectivos policiales que trabajaron para restablecer el orden.