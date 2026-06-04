Investigan un nuevo robo al suroeste de Malargüe

Un nuevo hecho contra la propiedad fue denunciado durante la madrugada de este jueves en Malargüe . El episodio ocurrió en la zona de Usina Vieja, donde delincuentes ingresaron a una finca tras violentar un candado y sustrajeron herramientas y un motor de hormigonera . Investiga personal policial de la Comisaría 24 .

Fuentes del Ministerio de Seguridad de Mendoza informaron que el robo fue descubierto cerca de las 4 de la madrugada en una propiedad ubicada a unos cinco kilómetros al suroeste de la ciudad de Malargüe.

De acuerdo con el reporte oficial, un hombre de 65 años arribó a su finca y advirtió que desconocidos habían ingresado al predio luego de forzar el candado de acceso . Al inspeccionar el lugar, constató el faltante de dos palas cuadradas y un motor de hormigonera que se encontraba guardado en un galpón.

Tras la denuncia, efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar para realizar las primeras actuaciones de rigor , relevar indicios y recopilar información que permita avanzar con la investigación. La causa quedó bajo la órbita de la Justicia local , mientras se procura identificar a los autores del hecho y recuperar los elementos sustraídos.

El episodio vuelve a encender la preocupación entre productores y vecinos de sectores rurales del departamento, donde en los últimos meses se han registrado hechos de características similares. En muchos casos, los delincuentes apuntan a herramientas, maquinaria y otros elementos de trabajo que posteriormente son comercializados en el mercado informal.

Desde el ámbito policial recordaron la importancia de denunciar cualquier movimiento sospechoso y aportar datos que puedan resultar de utilidad para las pesquisas. Asimismo, recomendaron reforzar las medidas de seguridad en galpones, depósitos y predios alejados de la zona urbana.

Las actuaciones continúan siendo desarrolladas por personal de la Comisaría 24 Malargüe, que trabaja en la recolección de pruebas para esclarecer un nuevo hecho delictivo que afecta a la comunidad del departamento.