3 de junio de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

En Malargüe atraparon a dos hombres cuando robaban cables de la vía pública

El procedimiento se realizó durante la madrugada en una zona densamente poblada de la ciudad de Malargüe. La causa quedó bajo investigación judicial.

MOVIL POLICIAL 2
Por Claudio Altamirano

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles en Malargüe cuando presuntamente sustraían cables de la vía pública. El operativo fue realizado por distintas dependencias policiales y la causa quedó judicializada como averiguación de robo agravado.

La problemática del robo de cables continúa generando preocupación en distintos sectores de Malargüe y la provincia de Menoza, debido a los perjuicios que ocasiona tanto a los servicios públicos como a los vecinos. En este contexto, efectivos policiales lograron detener a dos hombres que fueron sorprendidos mientras sustraían tendido de la vía pública en una zona densamente poblada del departamento.

Robo de cables en Malargüe

Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el procedimiento se desarrolló durante la madrugada de este miércoles, alrededor de las 0.50, en inmediaciones de las calles Llancanelo y Manuel Ruibal, al este de la ciudad.

De acuerdo con los datos oficiales, personal de la Unidad Investigativa, en un trabajo coordinado con efectivos de Policía Vial y de la Comisaría 24 Malargüe, intervino en el lugar tras detectar una maniobra vinculada al robo de cables.

Los uniformados procedieron a la aprehensión de dos sujetos que se encontraban presuntamente sustrayendo elementos pertenecientes a la infraestructura pública, un delito que en los últimos años ha provocado importantes daños económicos y operativos, afectando servicios esenciales y generando inconvenientes para cientos de usuarios.

Tras la detención de los sospechosos, se dispuso la intervención de personal de Policía Científica, que llevó adelante las tareas periciales correspondientes con el objetivo de reunir pruebas y determinar las circunstancias exactas del hecho. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que ordenó instruir la causa bajo la figura de averiguación robo agravado.

Desde los organismos de seguridad remarcan la importancia de denunciar movimientos sospechosos relacionados con la manipulación de cables, medidores o instalaciones públicas, ya que este tipo de delitos no sólo genera pérdidas materiales, sino que también puede comprometer el funcionamiento de servicios fundamentales para la comunidad.

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