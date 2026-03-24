24 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Metrotranvía

Detuvieron a dos hombres por robo de cables en el Metrotranvía

El hecho delictivo ocurrió en el parador del Metrotranvía Burgos, en el departamento de Las Heras.

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Por Sitio Andino Policiales

La Policía de Mendoza detuvo a dos hombres en el parador Burgos, en Las Heras, en el marco de un operativo preventivo contra el robo de cables en el sistema del Metrotranvía de Mendoza.

El procedimiento se desarrolló mientras efectivos de la Unidad Policial Metrotranviaria realizaban tareas operativas sobre el trazado ferroviario. En ese contexto, el centro de monitoreo alertó sobre la presencia de dos personas en actitud sospechosa en el sector.

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Habían sustraído 25 metros de cables en el Metrotranvía

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que uno de los hombres se encontraba dentro de una fosa por donde pasan los cables de iluminación del parador, mientras que el otro estaba en las inmediaciones con un tramo de cable ya sustraído de aproximadamente 25 metros.

Ambos fueron aprehendidos en el lugar y se procedió al secuestro de los elementos utilizados, entre ellos cables y herramientas. Por disposición de la Oficina Fiscal de Las Heras, los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.

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