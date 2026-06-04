San Carlos apuesta a la innovación con una plataforma para emprendedores, comercios y turismo

El Centro Cívico de San Carlos fue escenario de la presentación oficial de GONDOLAPP , una innovadora plataforma digital diseñada para fortalecer la economía local mediante la promoción de comercios, emprendedores y prestadores turísticos del departamento.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Sebastián Garro y contó con el acompañamiento de las concejales Daniela Sancho y Janet Salinas , quienes destacaron el potencial de la herramienta para generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.

GONDOLAPP propone la creación de un mercado digital donde comerciantes, emprendedores y prestadores turísticos podrán ofrecer productos, promociones, servicios y experiencias de manera simple, accesible y sin costo para los usuarios.

La plataforma busca convertirse en una herramienta de visibilización y promoción para los distintos actores económicos del departamento, facilitando el acceso a la oferta local tanto para vecinos como para visitantes.

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Experiencias Sancarlinas, una apuesta al turismo

Entre las principales características de la aplicación se destaca el apartado "Experiencias Sancarlinas", un espacio especialmente diseñado para promocionar la actividad turística del departamento.

A través de esta sección, bodegas, alojamientos, emprendimientos gastronómicos y prestadores turísticos podrán difundir sus propuestas y acercar sus servicios a potenciales clientes.

La herramienta apunta a consolidar una oferta integrada que permita potenciar los atractivos de San Carlos y fortalecer su posicionamiento como destino turístico.

Innovación para impulsar el desarrollo

Desde el Municipio remarcaron que la presentación de GONDOLAPP forma parte de una estrategia orientada a incorporar herramientas innovadoras que contribuyan al crecimiento económico local.

La propuesta se enmarca en un trabajo articulado entre los sectores público y privado, con el objetivo de fortalecer la producción, el comercio y el turismo mediante nuevas tecnologías y canales de promoción.

De esta manera, San Carlos continúa apostando por la innovación y la transformación digital como motores para el desarrollo local, generando oportunidades para emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios de todo el departamento.