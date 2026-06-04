4 de junio de 2026
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San Carlos

San Carlos apuesta a la innovación con una plataforma para emprendedores, comercios y turismo

La plataforma surge del trabajo conjunto entre representantes del sector público y privado para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo económico en San Carlos.

&nbsp;Presentación oficial de GONDOLAPP en San Carlos.

 Presentación oficial de GONDOLAPP en San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

El Centro Cívico de San Carlos fue escenario de la presentación oficial de GONDOLAPP, una innovadora plataforma digital diseñada para fortalecer la economía local mediante la promoción de comercios, emprendedores y prestadores turísticos del departamento.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Sebastián Garro y contó con el acompañamiento de las concejales Daniela Sancho y Janet Salinas, quienes destacaron el potencial de la herramienta para generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.

Una vidriera digital para el comercio de San Carlos

GONDOLAPP propone la creación de un mercado digital donde comerciantes, emprendedores y prestadores turísticos podrán ofrecer productos, promociones, servicios y experiencias de manera simple, accesible y sin costo para los usuarios.

La plataforma busca convertirse en una herramienta de visibilización y promoción para los distintos actores económicos del departamento, facilitando el acceso a la oferta local tanto para vecinos como para visitantes.

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Experiencias Sancarlinas, una apuesta al turismo

Entre las principales características de la aplicación se destaca el apartado "Experiencias Sancarlinas", un espacio especialmente diseñado para promocionar la actividad turística del departamento.

A través de esta sección, bodegas, alojamientos, emprendimientos gastronómicos y prestadores turísticos podrán difundir sus propuestas y acercar sus servicios a potenciales clientes.

La herramienta apunta a consolidar una oferta integrada que permita potenciar los atractivos de San Carlos y fortalecer su posicionamiento como destino turístico.

Innovación para impulsar el desarrollo

Desde el Municipio remarcaron que la presentación de GONDOLAPP forma parte de una estrategia orientada a incorporar herramientas innovadoras que contribuyan al crecimiento económico local.

La propuesta se enmarca en un trabajo articulado entre los sectores público y privado, con el objetivo de fortalecer la producción, el comercio y el turismo mediante nuevas tecnologías y canales de promoción.

De esta manera, San Carlos continúa apostando por la innovación y la transformación digital como motores para el desarrollo local, generando oportunidades para emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios de todo el departamento.

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