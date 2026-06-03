Malargüe será sede del Congreso Provincial de Fútbol

En Malargüe se desarrollará el Primer Congreso Provincial de Fútbol el próximo 12 de junio en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus . La iniciativa, organizada por la Liga Malargüina , convocará a dirigentes, árbitros, entrenadores y referentes de instituciones deportivas para debatir sobre gestión, infraestructura y desarrollo del deporte.

La ciudad de Malargüe se prepara para recibir un importante encuentro destinado al fortalecimiento y crecimiento del fútbol mendocino. El próximo 12 de junio se llevará a cabo el Primer Congreso Provincial de Fútbol , una propuesta que reunirá a representantes de distintas instituciones deportivas de toda Mendoza .

La actividad es organizada por la Liga Malargüina de Fútbol y está orientada a dirigentes, árbitros, entrenadores, colaboradores de clubes y público en general interesado en la realidad y el futuro de esta disciplina deportiva.

El fútbol de la provincia de Mendoza se reúne en Malargüe

Desde el ente rector del fútbol malargüino adelantaron a SITIO ANDINO que el Congreso Provincial de Fútbol contará con la participación de presidentes y dirigentes de diferentes ligas de Mendoza, además de representantes de clubes y organismos vinculados al desarrollo y la promoción del fútbol en sus distintas categorías.

Durante la jornada se abordarán diversos ejes temáticos relacionados con la administración institucional, gestión económica, desarrollo deportivo, infraestructura y herramientas de planificación necesarias para el crecimiento sostenido de las entidades deportivas. Los organizadores destacaron que el objetivo principal será intercambiar experiencias exitosas y generar espacios de capacitación que permitan fortalecer el funcionamiento de los clubes y ligas de toda la provincia.

Asimismo, se analizarán estrategias orientadas a la modernización de las instituciones, la optimización de recursos y la elaboración de proyectos que contribuyan a mejorar la competitividad y la organización del fútbol mendocino.

La realización de este congreso representa un paso significativo para fomentar el trabajo conjunto entre las distintas organizaciones deportivas, promoviendo el intercambio de conocimientos y la construcción de políticas que impulsen la innovación y el crecimiento de una actividad que moviliza a miles de personas en Mendoza.

Con expectativas de una amplia participación, Malargüe se posicionará durante una jornada como el centro del debate y la capacitación futbolística provincial.