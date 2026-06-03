4 de junio de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Malargüe será sede del Congreso Provincial de Fútbol

El encuentro buscará generar propuestas innovadoras que permitan modernizar y fortalecer las instituciones deportivas vinculadas al fútbol de Mendoza.

(Gentileza Club Deportivo Malargüe).

(Gentileza Club Deportivo Malargüe).

 Por Claudio Altamirano

En Malargüe se desarrollará el Primer Congreso Provincial de Fútbol el próximo 12 de junio en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus. La iniciativa, organizada por la Liga Malargüina, convocará a dirigentes, árbitros, entrenadores y referentes de instituciones deportivas para debatir sobre gestión, infraestructura y desarrollo del deporte.

La ciudad de Malargüe se prepara para recibir un importante encuentro destinado al fortalecimiento y crecimiento del fútbol mendocino. El próximo 12 de junio se llevará a cabo el Primer Congreso Provincial de Fútbol, una propuesta que reunirá a representantes de distintas instituciones deportivas de toda Mendoza.

La actividad es organizada por la Liga Malargüina de Fútbol y está orientada a dirigentes, árbitros, entrenadores, colaboradores de clubes y público en general interesado en la realidad y el futuro de esta disciplina deportiva.

Embed - MALARGÜE: 1°CONGRESO PROVINCIAL DE FÚTBOL

El fútbol de la provincia de Mendoza se reúne en Malargüe

Desde el ente rector del fútbol malargüino adelantaron a SITIO ANDINO que el Congreso Provincial de Fútbol contará con la participación de presidentes y dirigentes de diferentes ligas de Mendoza, además de representantes de clubes y organismos vinculados al desarrollo y la promoción del fútbol en sus distintas categorías.

Durante la jornada se abordarán diversos ejes temáticos relacionados con la administración institucional, gestión económica, desarrollo deportivo, infraestructura y herramientas de planificación necesarias para el crecimiento sostenido de las entidades deportivas. Los organizadores destacaron que el objetivo principal será intercambiar experiencias exitosas y generar espacios de capacitación que permitan fortalecer el funcionamiento de los clubes y ligas de toda la provincia.

Asimismo, se analizarán estrategias orientadas a la modernización de las instituciones, la optimización de recursos y la elaboración de proyectos que contribuyan a mejorar la competitividad y la organización del fútbol mendocino.

La realización de este congreso representa un paso significativo para fomentar el trabajo conjunto entre las distintas organizaciones deportivas, promoviendo el intercambio de conocimientos y la construcción de políticas que impulsen la innovación y el crecimiento de una actividad que moviliza a miles de personas en Mendoza.

Con expectativas de una amplia participación, Malargüe se posicionará durante una jornada como el centro del debate y la capacitación futbolística provincial.

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