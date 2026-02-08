La Liga Malargüina pone primera: el Torneo Apertura arranca el 22 de febrero

(Foto gentileza CDM).

La Liga Malargüina de Fútbol confirmó que el Torneo Apertura de Primera División comenzará el próximo 22 de febrero. La decisión apunta a aprovechar el buen clima, evitar interrupciones por el invierno y organizar de manera escalonada las divisiones formativas, inferiores y el fútbol femenino durante los próximos meses.

En diálogo con SITIO ANDINO, el presidente de la Liga Malargüina de Fútbol, Javier Asensio, confirmó que el próximo 22 de febrero dará inicio el Torneo Clausura de Primera División, marcando el comienzo del calendario oficial del fútbol local para este 2026.

Javier Asensio explicó que existe celeridad en el inicio de la competencia con el objetivo de aprovechar las condiciones climáticas favorables de los primeros meses del año. En Malargüe el invierno es muy riguroso y eso genera parates obligados que afectan tanto el rendimiento de los jugadores y jugadoras como el estado de los campos de juego, señaló Asensio. A esto se suma el intervalo que impondrá el Mundial de Fútbol, lo que obliga a una planificación ajustada.

El dirigente adelantó además que durante el mes de marzo se disputarán los campeonatos correspondientes a las Divisiones Inferiores y Formativas, ampliando la actividad oficial a todas las categorías del fútbol malargüino. En ese marco, recordó que en la última reunión del consejo directivo, y por moción de varios clubes, se solicitó que la Liga se haga cargo de las categorías infantiles, una propuesta que se encuentra en análisis dentro del órgano rector.

En relación a la competencia de Primera División, el presidente de la Liga recordó que los campeones, tanto del Clausura 2025 como del Apertura 2026, disputarán las plazas que otorga el Consejo Federal de la AFA para participar del Torneo Regional Federal, una instancia clave para el desarrollo deportivo de los clubes locales. Finalmente, al ser consultado por el fútbol femenino, Asensio confirmó que los torneos de Primera División comenzarán de manera concordante con el masculino, mientras que la categoría Sub 15 se desarrollará en simultáneo con las divisiones formativas, reforzando el crecimiento y la inclusión dentro del fútbol de Malargüe.

