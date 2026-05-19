Maipú Municipio amplía su red de salud mental con atención gratuita y programas preventivos.

Con una estrategia basada en la prevención , la cercanía territorial y el acceso gratuito , Maipú Municipio continúa fortaleciendo sus políticas de salud mental a través de la ampliación de servicios especializados, programas de convivencia y propuestas de acompañamiento emocional destinadas a todas las edades.

La iniciativa apunta a consolidar una red integral de cuidado con presencia en distintos puntos del departamento, promoviendo acciones de prevención, atención y contención comunitaria.

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Uno de los principales ejes de esta política es el fortalecimiento del sistema público de salud mental y la descentralización de la atención para acercar consultas especializadas a los barrios y distritos.

En 2024, cuatro centros municipales contaban con servicio de Salud Mental: Centro de Salud 17, Villa Seca, Colonia Bombal y Russell . Durante 2025, la cobertura se amplió a 10 de los 17 centros de salud del departamento , superando el 50% de la red municipal.

Actualmente, brindan atención en salud mental los centros: 17, Tito Bordín, Malcayaes, Russell, Pedregal, Villa Seca, Recoaro, Los Álamos, 25 de Julio y Colonia Bombal.

Durante este año se registraron 5.501 consultas en salud mental en los centros municipales. El servicio contempla atención individual, familiar y abordajes sociocomunitarios, entendiendo las problemáticas desde una mirada social y territorial.

“Maipú Libre de Bullying”

Desde 2022, el Municipio impulsa el programa “Maipú Libre de Bullying”, orientado a promover conductas saludables y prevenir situaciones de violencia entre pares en escuelas, clubes deportivos y escuelas de verano.

Durante 2025 se realizaron 68 talleres en escuelas secundarias públicas, con más de 2.200 estudiantes participantes. Además, se desarrollaron encuentros en clubes y colonias de verano, alcanzando a niños, adolescentes y familias.

Entre 2022 y 2025, el programa llegó de manera directa a 21.619 estudiantes, mientras que más de 22.800 personas participaron en distintas acciones territoriales y actividades comunitarias.

Programas para el cuidado emocional en Maipú Municipio

La estrategia municipal también incluye iniciativas orientadas a distintas edades y realidades sociales, fortaleciendo una mirada preventiva y comunitaria sobre la salud mental.

Entre ellas se destacan programas como Yoga y Salud Mental, Laboratorio de Emociones, Game Over: prevención de la ludopatía y Soledad No Deseada, espacios que buscan generar acompañamiento, reflexión y herramientas para fortalecer vínculos saludables y habilidades emocionales.

Con estas acciones, el Municipio de Maipú consolida una política pública de salud mental enfocada en la prevención, el acceso gratuito y la construcción de una red integral de cuidado en todo el territorio.