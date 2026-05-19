19 de mayo de 2026
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Turismo

Turismo activo en Mendoza: vuelve el Tour Divisadero con trekking, historia y naturaleza

La Municipalidad de Mendoza lanzó una nueva convocatoria para participar del clásico Tour Divisadero, una experiencia de trekking y turismo activo.

Turismo activo en la Reserva Natural Divisadero Largo.

Turismo activo en la Reserva Natural Divisadero Largo.

La experiencia aparece como una opción ideal para quienes buscan cerrar el fin de semana largo con naturaleza, aventura y conexión con uno de los paisajes más emblemáticos de Mendoza.

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Trekking, historia minera y paisajes únicos en la Reserva Natural Divisadero Largo

La actividad propone un recorrido que combina aventura, aprendizaje y contacto directo con la naturaleza, atravesando algunos de los escenarios más exóticos y coloridos de la reserva.

Durante el trayecto, los participantes podrán conocer además la historia minera del lugar y descubrir reliquias geológicas que datan de hace más de 200 millones de años, en una experiencia que une patrimonio natural e historia.

La meta del recorrido será la impactante cascada del arroyo Divisadero, un espacio ideal para hacer una pausa, contemplar el entorno y conectar profundamente con la naturaleza.

Una experiencia pensada para toda la familia

Desde la organización remarcaron que la propuesta está diseñada para que pueda ser disfrutada por personas de distintas edades, convirtiéndose en una excelente opción para compartir en familia.

El punto de encuentro será en la Reserva Natural Divisadero Largo, sobre Ruta Provincial 99, en la Ciudad de Mendoza.

Recomendaciones para disfrutar la experiencia

Antes de participar, desde la organización sugieren tener en cuenta los siguientes tips:

  • Dificultad del trekking: Moderada
  • Duración estimada: 2 horas y media
  • Presentarse 15 minutos antes del inicio
  • Llevar botella de agua (se recomienda 1 litro)
  • Utilizar calzado cómodo y con buena suela
  • Llevar abrigo liviano
  • Preferentemente usar pantalones largos, debido a la flora espinosa del recorrido
  • Habrá estacionamiento interno para participantes
  • Portar una bolsa para residuos, que deberá regresar con cada participante
  • La actividad se suspende en caso de contingencias climáticas

Inscripciones y consultas en la Municipalidad de Mendoza

Quienes deseen sumarse a esta experiencia podrán realizar inscripción previa a través de los canales oficiales del municipio.

Para consultas, podrán comunicarse vía correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al 2615949985.

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