5 de febrero de 2026
Sitio Andino
Experiencias en la montaña

La Municipalidad de Mendoza invita a participar de una nueva edición del Tour Divisadero

La Municipalidad de Mendoza propone recorridos guiados por la Reserva Natural Divisadero Largo para disfrutar de la montaña, el atardecer y la luna.

Trekking en Divisadero.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza invita a vecinos y turistas a disfrutar de una nueva edición del Tour Divisadero, con dos propuestas imperdibles para conectar con la montaña, el atardecer y la historia natural del piedemonte mendocino.

Por un lado, se podrá disfrutar de la versión diurna, con fechas para este domingo 8 y un nuevo encuentro el 22 del mes. A estas citas, se suma el recorrido nocturno, que tendrá lugar el sábado 14 de febrero. Los detalles de cada salida a continuación:

Tour Divisadero diurno

  • Fecha: domingos 8 y 22 de febrero
  • Hora de inicio: 9 horas
  • Duración: 2.30 horas
  • Ubicación: Reserva Natural Divisadero Largo (Ruta Prov. 99 – Ciudad)
  • Con costo (cupos limitados)
  • Inscripción en el siguiente enlace.

Para quienes disfrutan del turismo activo en la naturaleza, este trekking guiado invita a descubrir el corazón del piedemonte mendocino y su invaluable patrimonio natural y geológico. El recorrido permitirá conocer la historia minera del lugar, observar formaciones de más de 200 millones de años y llegar hasta la cascada del arroyo Divisadero, donde se realizará una pausa meditativa para conectar aún más con este entorno natural. Una actividad ideal para toda la familia, a sólo 15 minutos de la Ciudad.

Tour Divisadero nocturno: Baño de luna

  • Fecha: sábado 14 de febrero
  • Hora de inicio: 19.30 horas
  • Duración: 2.30 horas
  • Ubicación: Reserva Natural Divisadero Largo (Ruta Prov. 99 – Ciudad)
  • Sin costo (cupos limitados)
  • Inscripción en el siguiente enlace.

Iniciamos el año con los trekkings nocturnos de verano, donde recorreremos una serie de circuitos de interpretación dentro de la Reserva Natural Divisadero Largo, para apreciar el atardecer en la montaña y finalizar con el acompañamiento de la luna junto al sonar de algunos animales de hábitos nocturnos. Vamos a poner a prueba todos nuestros sentidos para conectar con este entorno natural.

Tips para una buena experiencia de trekking en ambos tours

  • Dificultad trekking: moderada.
  • Duración 2 horas y media. Llegar con 15 minutos de antelación.
  • Llevar calzado cómodo, con buena suela y que se pueda embarrar.
  • Llevar botella de agua.
  • No olvidar de portar una bolsita de residuos para el uso de los sanitarios y los senderos, la cual deberá volver con uno.
  • Se suspende por lluvia (con aviso previo).
  • – En caso de consultas puede enviar un mail a [email protected].

No te pierdas estas experiencias únicas para redescubrir la montaña mendocina y vivir Divisadero Largo desde otra perspectiva.

