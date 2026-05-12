12 de mayo de 2026
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Tránsito

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 12 de mayo

Conocé los cortes de calle, desvíos y cambios en el tránsito informados por la Municipalidad de Mendoza con el detalle para circular este 12 de mayo.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 12 de mayo.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 12 de mayo.

Foto: Cristian Lozano
 Por Analía Martín

Durante este martes 12 de mayo de 2026, el tránsito en la Ciudad de Mendoza opera temprano con importante circulación de vehículos. Desde la Municipalidad informaron cortes, reducción de calzada y algunos desvíos en distintas arterias. Hoy algunos semáforos no funcionan con normalidad.

Calles cortadas hoy en la Ciudad de Mendoza

No se detallan los cortes totales de tránsito vigentes para la jornada.

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Reducciones de calzada y tránsito restringido

Existen puntos donde la circulación no está interrumpida totalmente, pero se recomienda transitar con precaución:

  • Arístides Villanueva entre Huarpes y Av. Boulogne Sur Mer: los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día.
  • 9 de Julio y Gutiérrez: calzada reducida solo se habilita la traza izquierda.
  • Boulogne Sur Mer entre Sobremonte y Arístides: se habilita un solo carril por reparación de pavimento.
  • San Martín y Brasil: por trabajos de Aysam.
  • Chile entre Los Toneles y Pellegrini: no se podrá estacionar durante la mañana.
  • Rotonda de la UNCuyo por Lencinas, Padre Contreras, Emilio Civit hasta Plaza Independencia: cortes desde las 15.30 por marcha universitaria.

Así funcionan los semáforos hoy 12 de mayo

Los semáforos no funcionan con normalidad.

  • Montecaseros y Jujuy: los semáforos funcionan intermitentes

Colectivos que cambian su recorrido en la Ciudad de Mendoza

  • Los colectivos desvían por 25 de Mayo hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual.
  • El Metrotranvía urbano tiene funcionamiento normal.

Para más información sobre la movilidad en la provincia, podés consultar nuestras notas sobre transporte público en Mendoza.

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