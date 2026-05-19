La Semana de la Miel convocó a vecinos y productores en Paseo Dorrego

Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes que recorrieron Paseo Dorrego de Guaymallén pudieron disfrutar de una nueva edición de la Semana de la Miel, una propuesta que reunió a productores locales, degustaciones, espacios recreativos y productos regionales en pleno centro comercial.
La iniciativa se desarrolló durante tres jornadas consecutivas, convirtiéndose en un punto de encuentro entre la comunidad y uno de los sectores productivos más importantes de la región.
Degustación, entretenimiento y productores destacados
A lo largo del evento, los asistentes tuvieron la posibilidad de participar de degustaciones, actividades recreativas y recorridos por distintos stands de productos apícolas, donde pudieron conocer de cerca el trabajo de productores mendocinos.
Entre los protagonistas de la jornada se destacó la presencia de apicultores reconocidos a nivel nacional, entre ellos productores distinguidos con el tercer puesto en la Expo Nacional Maciá, uno de los encuentros apícolas más importantes del país.
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Promover el consumo y destacar los beneficios de la miel
La propuesta tuvo como objetivo principal fomentar el consumo de miel y dar a conocer sus múltiples beneficios para la salud, poniendo en valor su aporte nutricional, sus propiedades naturales y su importancia dentro de una alimentación saludable.
La actividad contó con la participación del Consejo Apícola local y el acompañamiento del municipio, reafirmando el compromiso con el desarrollo de la producción regional y la promoción de los alimentos de origen local.