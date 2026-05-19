19 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
miel

La Semana de la Miel convocó a vecinos y productores en Paseo Dorrego

La propuesta reunió a reconocidos apicultores de la región y buscó promover el consumo de miel y sus beneficios nutricionales.

Semana de la miel en Dorrego.

Semana de la miel en Dorrego.

Por Sitio Andino Departamentales

Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes que recorrieron Paseo Dorrego de Guaymallén pudieron disfrutar de una nueva edición de la Semana de la Miel, una propuesta que reunió a productores locales, degustaciones, espacios recreativos y productos regionales en pleno centro comercial.

La iniciativa se desarrolló durante tres jornadas consecutivas, convirtiéndose en un punto de encuentro entre la comunidad y uno de los sectores productivos más importantes de la región.

Lee además
el evento que une produccion, ambiente y educacion volvio a convocar al valle de uco

El evento que une producción, ambiente y educación volvió a convocar al Valle de Uco
Uco Miel en San Carlos.

San Carlos, sede de un encuentro clave para la producción de miel del Valle de Uco
image

Degustación, entretenimiento y productores destacados

A lo largo del evento, los asistentes tuvieron la posibilidad de participar de degustaciones, actividades recreativas y recorridos por distintos stands de productos apícolas, donde pudieron conocer de cerca el trabajo de productores mendocinos.

Entre los protagonistas de la jornada se destacó la presencia de apicultores reconocidos a nivel nacional, entre ellos productores distinguidos con el tercer puesto en la Expo Nacional Maciá, uno de los encuentros apícolas más importantes del país.

image

Promover el consumo y destacar los beneficios de la miel

La propuesta tuvo como objetivo principal fomentar el consumo de miel y dar a conocer sus múltiples beneficios para la salud, poniendo en valor su aporte nutricional, sus propiedades naturales y su importancia dentro de una alimentación saludable.

La actividad contó con la participación del Consejo Apícola local y el acompañamiento del municipio, reafirmando el compromiso con el desarrollo de la producción regional y la promoción de los alimentos de origen local.

Temas
Seguí leyendo

Desde miel hasta insectos benéficos: todo lo que se viene en la Semana de la Biodiversidad

Atención adjudicatarios: el IPV anunció operativos presenciales en San Rafael, Alvear y Malargüe

Escala el conflicto en el Sur por el gasoducto: "Si Molero no paga, Alvear se quedaría sin gas"

Después de más de 50 años, Mendoza avanza con una fuerte modernización en Los Nihuiles

Todo lo que tenés que saber para acceder a las esterilizaciones gratuitas en Tupungato

Controles, estudios y tratamientos: así continúa el operativo visual para adultos mayores

Así es el nuevo avión que llegó a General Alvear para entrenar futuros pilotos

Guaymallén reabrió su refugio para mujeres víctimas de violencia: cómo funciona y quiénes pueden acceder

LO QUE SE LEE AHORA
Operativo territorial en el sur de la provincia del Instituto Provincial de la Vivienda. video

Atención adjudicatarios: el IPV anunció operativos presenciales en San Rafael, Alvear y Malargüe

Las Más Leídas

Condenaron a un abogado a pagar una millonaria indemnización a su excliente por mala praxis

El descuido de un abogado que terminó en una condena millonaria a favor de su cliente

Repechaje en Gran Hermano 2026: quiénes entran, los que se bajaron y cómo cambia el juego el miércoles

Escándalo en Gran Hermano con la lista del repechaje y dos figuras que pegaron el portazo en vivo

Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá revisar tanto los cuestionamientos de la defensa

El caso Bento suma otro capítulo: la Fiscalía apeló el fallo que lo condenó a 18 años de cárcel

A días de la inauguración del gasoducto, escala el conflicto entre departamentos. video

Escala el conflicto en el Sur por el gasoducto: "Si Molero no paga, Alvear se quedaría sin gas"

Diversas producciones regionales se beneficiarian con el proyecto presentado por los diputados de Mendoza y San Juan

Mendoza y San Juan van contra las bebidas azucaradas con una nueva ley nacional