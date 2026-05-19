La Semana de la Miel convocó a vecinos y productores en Paseo Dorrego

Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes que recorrieron Paseo Dorrego de Guaymallén pudieron disfrutar de una nueva edición de la Semana de la Miel , una propuesta que reunió a productores locales, degustaciones, espacios recreativos y productos regionales en pleno centro comercial.

La iniciativa se desarrolló durante tres jornadas consecutivas , convirtiéndose en un punto de encuentro entre la comunidad y uno de los sectores productivos más importantes de la región.

San Carlos, sede de un encuentro clave para la producción de miel del Valle de Uco

El evento que une producción, ambiente y educación volvió a convocar al Valle de Uco

A lo largo del evento, los asistentes tuvieron la posibilidad de participar de degustaciones, actividades recreativas y recorridos por distintos stands de productos apícolas , donde pudieron conocer de cerca el trabajo de productores mendocinos.

Entre los protagonistas de la jornada se destacó la presencia de apicultores reconocidos a nivel nacional , entre ellos productores distinguidos con el tercer puesto en la Expo Nacional Maciá , uno de los encuentros apícolas más importantes del país.

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Promover el consumo y destacar los beneficios de la miel

La propuesta tuvo como objetivo principal fomentar el consumo de miel y dar a conocer sus múltiples beneficios para la salud, poniendo en valor su aporte nutricional, sus propiedades naturales y su importancia dentro de una alimentación saludable.

La actividad contó con la participación del Consejo Apícola local y el acompañamiento del municipio, reafirmando el compromiso con el desarrollo de la producción regional y la promoción de los alimentos de origen local.