San Rafael celebrará el 25 de Mayo con su tradicional velada de gala en el Teatro Roma

Como ya es tradición en San Rafael , el departamento esperará un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con su clásica velada de gala en el Teatro Roma .

Este año, la propuesta artística llevará el nombre “La Patria que Somos” y se desarrollará en la previa del 216° aniversario de la gesta patria.

Gasoducto del Sur: Molero cruzó a San Rafael y habló de "maldad política" por el reclamo millonario

San Rafael será epicentro de la medicina crítica con un congreso que reunirá a especialistas de todo el país

El espectáculo tendrá lugar el próximo domingo 24 de mayo desde las 21.30 y promete una puesta en escena llena de música, danza y emoción. “Va a ser una noche especial, una velada única llena de patria y emoción”, destacó el Director de Cultura, Marcelo Guajardo .

Sobre el escenario se presentarán la Orquesta Municipal , el Ballet Municipal , además de los shows musicales de Guardamontes y De Mi Tierra Dúo , junto a la participación especial de actores invitados.

Como ocurre cada año, el cierre será a la medianoche, cuando todos los presentes entonen las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Entradas gratuitas para festejar el aniversario

La entrada será libre y gratuita y ya puede retirarse en la boletería del Teatro Roma, ubicado en Yrigoyen 280, de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

También se pueden obtener de manera online a través de Entrada Web.