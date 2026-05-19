19 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael celebrará el 25 de Mayo con su tradicional velada de gala en el Teatro Roma

La propuesta contará con la participación de la Orquesta y el Ballet Municipal de San Rafael, artistas invitados y el tradicional cierre con el Himno Nacional Argentino.

San Rafael celebrará eñ 25 de mayo en el Cine Teatro Roma.

San Rafael celebrará eñ 25 de mayo en el Cine Teatro Roma.

Por Sitio Andino Departamentales

Como ya es tradición en San Rafael, el departamento esperará un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con su clásica velada de gala en el Teatro Roma.

Este año, la propuesta artística llevará el nombre “La Patria que Somos” y se desarrollará en la previa del 216° aniversario de la gesta patria.

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Una noche cargada de emoción y argentinidad en San Rafael

El espectáculo tendrá lugar el próximo domingo 24 de mayo desde las 21.30 y promete una puesta en escena llena de música, danza y emoción. “Va a ser una noche especial, una velada única llena de patria y emoción”, destacó el Director de Cultura, Marcelo Guajardo.

Sobre el escenario se presentarán la Orquesta Municipal, el Ballet Municipal, además de los shows musicales de Guardamontes y De Mi Tierra Dúo, junto a la participación especial de actores invitados.

Como ocurre cada año, el cierre será a la medianoche, cuando todos los presentes entonen las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Entradas gratuitas para festejar el aniversario

La entrada será libre y gratuita y ya puede retirarse en la boletería del Teatro Roma, ubicado en Yrigoyen 280, de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

También se pueden obtener de manera online a través de Entrada Web.

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