18 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael puso en valor su patrimonio cultural con una actividad especial en el Museo Ferroviario

Bajo el lema internacional “Museos uniendo mundos divididos”, San Rafael puso en valor el rol de estos espacios en la construcción de comunidad y conocimiento.

En el Museo Ferroviario de San Rafael hubo festejo.

En el Museo Ferroviario de San Rafael hubo festejo.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Día Internacional de los Museos, el Municipio de San Rafael llevó adelante una jornada especial en el Museo Ferroviario, uno de los espacios culturales y patrimoniales más emblemáticos del departamento.

La actividad reunió a autoridades municipales, trabajadores de los museos y vecinos, con el objetivo de poner en valor el patrimonio histórico, cultural y la identidad sanrafaelina.

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“Museos uniendo mundos divididos”

La celebración estuvo en sintonía con el lema propuesto este año por el Consejo Internacional de Museos (ICOM): “Museos uniendo mundos divididos”, una consigna que encontró un fuerte vínculo con la historia del ferrocarril y con el rol que cumplen estos espacios en la construcción de memoria colectiva.

Durante la jornada, se destacó cómo el ferrocarril fue protagonista en la conexión de pueblos, culturas, oportunidades laborales y proyectos de vida, dejando una huella imborrable en la historia regional.

“Desde los museos seguimos uniendo comunidades”

El director de Museos, Luis Ballarini, remarcó la importancia de sostener estos espacios vivos y promover su visita tanto entre vecinos como turistas. “El ferrocarril unió personas, culturas, trabajo y esperanza. Y desde los museos seguimos trabajando para unir comunidades a través del conocimiento y la historia”, expresó.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Paola Calle, destacó la decisión del municipio de fortalecer los museos locales como parte de una política pública cultural.

“Es fundamental mantener vivas estas muestras de nuestra historia y nuestros orígenes. Son espacios que reflejan de dónde venimos y todo el valor cultural y científico que tiene San Rafael”, señaló.

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Una jornada cargada de identidad en San Rafael

La conmemoración coincidió además con el Día Nacional de la Escarapela, sumando un fuerte componente simbólico a una jornada dedicada a la memoria, la cultura y la identidad argentina.

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