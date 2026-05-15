Mendoza acelera con el Desafío Ruta 40: presentación de una edición histórica en San Rafael

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 fue presentado oficialmente en Mendoza y la provincia ya empieza a palpitar una edición histórica del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) . De la movida participarán varios pilotos de renombre internacional y, por supuesto, habrá presencia mendocina.

La competencia contará con 151 inscriptos de 35 nacionalidades, recorrerá casi 3.000 kilómetros entre San Juan y San Rafael y reunirá a varias de las máximas figuras del deporte motor internacional.

Un Desafío Ruta 40 a todo trapo: más de un centenar de pilotos inscriptos y de los mejores de la competencia

Cuenta regresiva para el Desafío Ruta 40: cuándo llega el Mundial de Rally Raid a San Rafael

Durante la presentación oficial realizada en Mendoza , la vicepresidenta del EMETUR , Cynthia Maggioni , destacó la importancia turística, deportiva y económica que tendrá la llegada del Mundial de Rally Raid a la provincia: “La verdad que estamos muy contentos desde el Ente Mendoza Turismo de poder acompañar a la organización de esta carrera internacional que nos va a poner en una vidriera mundial, no solamente a Mendoza, sino a nuestro querido San Rafael ”, expresó la funcionaria.

Además, remarcó el trabajo conjunto realizado entre organismos provinciales y el sector privado para poder concretar el evento internacional: “No estamos trabajando solos. Esto es un trabajo en conjunto con muchas jurisdicciones del Gobierno de Mendoza”, señaló Cynthia Maggioni.

La vicepresidenta del EMETUR destacó el acompañamiento del Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, la Legislatura de Mendoza, Vialidad Provincial, el Ministerio de Energía y Ambiente y distintas áreas provinciales: “Sin estos elementos, este tipo de actividades que generan un impacto económico muy importante en nuestra región no se podrían realizar”, sostuvo.

Además, también valoró el acompañamiento del Gobierno de la provincia de San Juan para sostener el operativo de la carrera: “No estamos solos, también está trabajando muy fuerte el Gobierno de San Juan”, expresó.

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El vivac de San Rafael estará abierto al público

Uno de los puntos destacados de la presentación fue la confirmación del funcionamiento del vivac en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael entre el 26 y el 28 de mayo.

Según explicó Cynthia Maggioni, el espaci estará abierto al público con entrada libre y gratuita para que la gente pueda vivir desde adentro la experiencia del Desafío Ruta 40 YPF 2026: “Va a estar abierto al público para que puedan venir a visitar y vivenciar la experiencia de compartir un campamento donde está toda la organización y el centro neurálgico de la carrera”, explicó.

La funcionario, por su parte, confirmó que el 27 de mayo se realizará la premiación de la etapa San Rafael-San Rafael: “Luego vamos a estar comunicando bien los horarios de la premiación para que también puedan venir a compartir con los pilotos y corredores”, indicó la vicepresidenta del EMETUR.

La funcionaria también expresó el orgullo local por la presencia de pilotos mendocinos y sanrafaelinos dentro de la competencia internacional: “Doblemente orgullosos porque tenemos corredores sanrafaelinos”, afirmó.

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Pidieron respetar las medidas de seguridad durante la competencia

Otro de los temas importantes abordados durante la presentación fue el operativo de seguridad que tendrá el Desafío Ruta 40 en Mendoza y San Juan: “Solicitamos que todos los aficionados y espectadores vivan esto con precaución y respetando las normas de seguridad”, expresó Cynthia Maggioni. Y añadió: “Queremos que esto sea un evento perfecto y que no tenga ningún inconveniente. También pedimos respetar las normas de seguridad en la calle”.

La organización confirmó que habrá dos helicópteros sanitarios y ambulancias preparadas para intervenir en menos de ocho minutos ante cualquier emergencia.

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David Eli destacó el enorme nivel internacional de la competencia

Por su parte, David Eli, integrante de la organización del Desafío Ruta 40 YPF, recordó el vínculo histórico entre la empresa organizadora y San Rafael y destacó el crecimiento internacional de la competencia: “Fuimos promotores de uno de los primeros rally televisados en vivo desde San Rafael”, recordó durante la conferencia.

En ese sentido, el protagonista resaltó el trabajo conjunto realizado entre el sector público y privado: “Quisiera comenzar agradeciendo este vínculo entre lo privado y lo público”, expresó David Eli.

El organizador también destacó el nivel deportivo que tendrá esta edición del Mundial de Rally Raid: “Quienes siguen esta disciplina saben que acá estarán los mejores competidores del mundo”, señaló.

Eli explicó que el campeonato comenzó con el Dakar, siguió en Portugal, continuará en Argentina, luego viajará a Marruecos y terminará en Abu Dhabi: “La tercera fecha será Argentina con San Juan, San Rafael y nuevamente San Juan”, detalló.

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Cómo trabajó la organización para traer nuevamente el Mundial a Argentina

David Eli también explicó el enorme trabajo logístico realizado para garantizar la llegada de los equipos internacionales al país: “Trabajamos desde la última fecha en Marruecos junto con equipos, navieras y compañías aéreas para diagramar una fecha que les permitiera venir a Argentina y regresar de la manera más económica posible”, afirmó.

Eli, sin desviar el tema, aseguró que muchos pilotos internacionales siguen eligiendo correr en Argentina: “Ganas y deseos de venir a Argentina tienen todos”, sostuvo. El integrante de la organización también recordó que los competidores siguen hablando de las históricas ediciones sudamericanas del Dakar: “Todos los años en Arabia Saudita recuerdan las ediciones del Dakar en Argentina”, comentó.

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Las dunas de El Nihuil volverán a ser protagonistas

Uno de los grandes focos estará puesto nuevamente en las dunas de El Nihuil, consideradas por muchos pilotos internacionales como una de las mejores zonas del planeta para correr Rally Raid.

“Las dunas de El Nihuil están catalogadas como una de las mejores del mundo”, aseguró David Eli. Además, explicó que las características de la arena mendocina sorprenden constantemente a los competidores internacionales: “Tienen una particularidad y una calidad de arena que los pilotos no pueden creer”, agregó.

El organizador también remarcó que Argentina tiene una geografía ideal para el Rally Raid por la enorme variedad de terrenos: “En 400 o 500 kilómetros encontramos distintos escenarios y distintos tipos de piso”, explicó.

Eli reveló que muchos equipos oficiales utilizan la competencia para desarrollar tecnología aplicada luego a vehículos comerciales: “Estas carreras sirven para setear los autos y obtener experiencia que luego vuelcan a los autos de calle”, señaló.

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Cómo serán las etapas del Desafío Ruta 40 2026

La edición 2026 del Desafío Ruta 40 YPF tendrá un total de 2.993 kilómetros, de los cuales 1.726 kilómetros serán de especial.

El recorrido incluirá dunas, ríos secos, ripio, salares, navegación fuera de pista y sectores de alta montaña.

Etapa 1

Predominio de ríos secos y navegación fuera de pista, ideal para abrir diferencias entre los pilotos.

Etapa 2

Sectores de arena y salares con navegación técnica y caminos extremadamente exigentes.

Etapa 3

Combinación de dunas y ripio en una de las etapas más duras de toda la carrera.

Etapa 4

Paso por sectores de cordillera y altura con gran desgaste físico y mecánico.

Etapa 5

Definición de la competencia en Difunta Correa y Pie de Palo, sectores históricos dentro del Rally Raid argentino.

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La organización pidió respetar las zonas habilitadas para espectadores

Desde la organización insistieron en que el público deberá respetar las zonas oficiales para observar la carrera: “Le pedimos a la gente que vaya únicamente a las zonas de espectadores que vamos a informar oficialmente”, advirtió David Eli.

Además, el dirigente aclaró que el recorrido 2026 será distinto al de otras ediciones anteriores disputadas en Mendoza: “No se confíen porque el trazado no se corresponde con otras ediciones”, señaló. Y reforzó: “No son lugares donde simplemente pasa la carrera. Son zonas donde hay atractivo deportivo interesante”.

También aclaró que las zonas de espectadores permitirán entrar y salir sin necesidad de permanecer todo el día en el lugar. Finalmente, confirmó que los puntos habilitados serán comunicados oficialmente 48 horas antes de cada etapa.

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Las figuras internacionales que correrán en Mendoza

La edición 2026 contará con un listado histórico de pilotos internacionales dentro del Rally Raid mundial.

Entre los nombres confirmados aparecen Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Nasser Al Attiyah, Stéphane Peterhansel, Nani Roma, además de los argentinos Luciano Benavides y Kevin Benavides.

También habrá presencia mendocina con pilotos como Lucio Álvarez, mientras varios representantes nacionales llegarán peleando posiciones importantes dentro del campeonato mundial.

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The entry list for Round 3 is officially out, and the @desafioruta40ok is set for a massive edition



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