15 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Salud en San Rafael: confirmaron baja circulación viral y un caso sospechoso de gripe A

Con la llegada de las primeras bajas temperaturas, desde el Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael aseguraron que la situación sanitaria está controlada.

Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael.

Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael.

MARCELO PIASER
Por Sitio Andino Departamentales

Las primeras bajas temperaturas ya comenzaron a sentirse en San Rafael y, como ocurre cada temporada invernal, las enfermedades respiratorias vuelven a ocupar un lugar central dentro del sistema sanitario.

Sin embargo, desde el Hospital Teodoro J. Schestakow llevaron tranquilidad y aseguraron que, por el momento, la situación epidemiológica en el departamento no presenta indicadores preocupantes.

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Un caso sospechoso de gripe A bajo seguimiento en San Rafael

Actualmente, según informaron desde el nosocomio, solo se encuentra bajo observación un caso sospechoso de gripe A, correspondiente a un niño de 12 años que permanece internado y bajo seguimiento médico.

Las autoridades sanitarias remarcaron que, hasta el momento, no se ha registrado un incremento significativo en consultas o internaciones vinculadas a patologías respiratorias.

Destacan el impacto de la campaña de vacunación

En este contexto, la directora del hospital Gabriela Funes destacó como un importante acierto sanitario haber adelantado el calendario de vacunación durante la campaña intensiva desarrollada en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas.

Desde el sistema de salud remarcaron que la prevención y la inmunización temprana continúan siendo herramientas fundamentales para afrontar la temporada invernal y reducir complicaciones, especialmente en los grupos de riesgo.

Gabriela Funes, directora del Hospital Teodoro J. Schestakow

Embed - SAN RAFAEL: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: POCOS CASOS EN EL SCHESTAKOW

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