Fuerte discurso de Omar Félix en San Rafael: críticas al modelo nacional y reclamos a la Provincia

El intendente de San Rafael , Omar Félix , abrió este miércoles las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con fuertes definiciones políticas y una advertencia por el contexto nacional , atravesado por la recesión económica, caída del consumo y menor recaudación.

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“No soy optimista, aunque espero equivocarme”, afirmó, al referirse al rumbo económico del país, y remarcó la necesidad de “prevenir y tomar recaudos, especialmente en lo social” .

Félix planteó que la crisis impacta con mayor fuerza en el interior y advirtió que San Rafael no escapa a esa realidad , con caída de ingresos y aumento de costos.

Omar Félix discurso anual apertura sesiones 13-05-26 (02) Omar Félix brindó un nuevo discurso anual ante el Concejo Deliberante de San Rafael. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

La defensa de Omar Félix del Estado municipal y el equilibrio fiscal

En ese escenario, el jefe comunal defendió el rol del municipio y la continuidad de la gestión. “A pesar de la adversidad, no resignamos los objetivos”, sostuvo, y destacó que la comuna mantiene servicios, obras y programas en todo el territorio.

También puso en valor el orden de las cuentas públicas: San Rafael mantiene superávit desde hace más de 15 años y logró equilibrio fiscal incluso con caída de la recaudación.

Gasoducto: fecha de inauguración y críticas a la Provincia

Uno de los puntos más fuertes del discurso fue el gasoducto "GasAndes", que el municipio finalizó con fondos propios, tras un reclamo judicial del cual salió favorecido, y por el cual obligó a la Nación a liberar recursos para abonar una deuda por la obra. El 15 de junio es la fecha de inauguración de la esperada obra en el Sur provincial, que beneficiará a unos 26 mil usuarios de San Rafael y General Alvear.

gasoducto San Rafael El gasoducto de San Rafael se inaugurará en el mes de junio. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

En ese sentido, el jefe comunal emplazó a la comuna vecina "para que efectúe el aporte proporcional al flujo que Ecogas determinó para el departamento". "Ese costo no puede ser asumido por los sanrafaelinos", lanzó.

Asimismo, Félix cuestionó la interrupción de fondos nacionales cuando la obra estaba avanzada y aseguró que “el municipio afrontó todo en soledad”.

Obras, servicios y desarrollo urbano en San Rafael

En materia de gestión, el intendente destacó:

248 cuadras asfaltadas en el último año y más de 4.500 desde 2011.

y más de 4.500 desde 2011. Nuevas redes de agua potable y cloacas.

Avances en alumbrado LED y espacios públicos.

El nuevo corredor vial de avenida El Libertador.

Embed - Municipalidad de San Rafael en Instagram: "DISCURSO DEL INTENDENTE OMAR FÉLIX: PRINCIPALES EJES – PARTE II Compartimos la SEGUNDA parte de los ejes de gestión del discurso de apertura de sesiones 2026 del Intendente Omar Félix ASFALTO: + de 248 nuevas cuadras durante el último año AGUA POTABLE: + de 12.300 metros de redes en los distritos SANEAMIENTO: + 2000 metros de cañerías de cloacas y nuevos barrios conectados COSTANERAS: + turismo en los distritos: Monte Comán, Cañada Seca y Los Tableros" View this post on Instagram

También mencionó la finalización de la exterminal y la playa subterránea, aunque reconoció dificultades por la caída del consumo.

Producción, turismo y preocupación por la competitividad

Félix advirtió sobre la situación de los sectores productivos y cuestionó la apertura económica, "en un mundo que se vuelve proteccionista y que pone aranceles a productos importados".

Señaló que la importación de productos como la pasta de tomate afecta la producción local, y planteó que las condiciones no son equitativas.

En turismo, sostuvo que el sector está “al límite de sus posibilidades” y con problemas para competir.

Reclamos de Omar Félix a Nación y Provincia

El intendente también apuntó contra decisiones de otros niveles de gobierno:

Criticó la paralización de obras nacionales, como el aeropuerto Santiago Germanó .

. Cuestionó la eliminación del Fondo para la Transformación .

. Advirtió sobre el impacto del fin de la lucha antigranizo.

Además, anunció el envío de un proyecto para tomar financiamiento por hasta 10 mil millones de pesos para sostener obras y servicios en el departamento.

Omar Félix discurso anual apertura sesiones 13-05-26 (04) Omar Félix abrió sesiones en el Concejo de San Rafael. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

Qué dijo Omar Félix sobre la ley de autonomía municipal y el freno en San Rafael

El día después de la sanción de la ley de enmienda constitucional para garantizar la autonomía municipal, proceso por el cual se frenó en la Justicia el que ya se había iniciado previamente en San Rafael, Félix cuestionó cómo se paralizó lo actuado en la comuna.

Advirtió que la Junta Electoral avaló la elección de convencionales municipales de febrero, pese a que luego no proclamó a los candidatos electos. "El resultado de los comicios no favoreció al oficialismo provincial, y —ante nuestra sorpresa— dos miembros de la misma junta electoral (por Hebe Casado y Andrés Lombardi) presentaron un 'conflicto de poderes'. Esto, luego de que el pueblo —en ejercicio del derecho soberano— eligiera a sus convencionales", analizó.

Por ello, llamó a la Suprema Corte a "hacer efectiva la decisión soberana del pueblo de San Rafael" y, de ese modo, evitar "una razón más para que los mendocinos dudemos de la independencia del Poder Judicial".

En ese sentido, sostuvo que avanzar con la autonomía de San Rafael no contradice lo aprobado por la Legislatura, sino que ambos procesos pueden desarrollarse en paralelo.

“No vamos a frenar el desarrollo”

Sobre el cierre, el intendente dejó una definición que sintetizó el tono del discurso: “El equilibrio fiscal no puede ser una excusa para abandonar territorios. No vamos a frenar el desarrollo de San Rafael”.

Y convocó a trabajar en conjunto con instituciones y la comunidad para sostener el crecimiento del departamento en un contexto adverso.