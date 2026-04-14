Gasoducto en San Rafael: aseguran que la obra estará lista en unos 60 días

Días atrás, el intendente de San Rafael Omar Félix realizó un importante anuncio en relación a una de las obras más esperadas por los sanrafaelinos: el gasoducto . Según indicó, los trabajos podrían finalizar en un plazo aproximado de 60 días .

En este contexto, la secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de San Rafael, Andrea Fichetti , brindó detalles sobre el avance de las tareas que se desarrollan en inmediaciones del paraje La Tosca.

Actualmente, los trabajos se centran en el empalme del gasoducto que proviene desde La Mora con el nuevo tendido ejecutado por el Municipio.

“Se están haciendo los últimos trabajos que tienen que ver con el interconexionado entre la estación de separación y la estación de odorización”, explicó la funcionaria, quien además señaló que parte de las tareas se realizan en superficie y otras de manera subterránea .

image

En paralelo, se llevan adelante ensayos de resistencia y hermeticidad, controles de soldadura y pruebas en el ramal de alta presión, que se extiende desde la intersección de calles Iselín y Granaderos hasta la planta ubicada en cercanías del Arco de Ingreso.

“Ya estamos colocando las últimas piezas mecánicas y, en pocos días más, se completará el empalme final del gasoducto”, adelantó Fichetti.

image

De cara a lo que viene, la funcionaria indicó que “ya falta muy poco” y pidió a los vecinos “un poco más de paciencia”. Además, recomendó acercarse a Ecogas para iniciar consultas, avanzar con los tendidos de red en barrios que aún no cuentan con el servicio y gestionar las conexiones domiciliarias en aquellos sectores donde ya está disponible.