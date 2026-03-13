San Rafael: la lucha antigranizo tuvo menor costo y redujo daños pese a más tormentas

Se dieron a conocer los números de la campaña 2025/2026 de la Lucha.

La Municipalidad de San Rafael, la Cámara de Comercio departamental y la empresa Aviación San Rafael presentaron los resultados de la última temporada de lucha antigranizo , que —según indicaron— dejó un balance positivo pese a un año con tormentas más intensas y frecuentes .

El intendente Omar Félix , el presidente de la CCIA Gabriel Brega , el coordinador de la Lucha Horacio Pessano , y el contador Jorge Fernández coincidieron en que la campaña redujo los potenciales daños en cultivos y tuvo un costo menor que el esquema utilizado en la campaña anterior .

El jefe comunal destacó que el sistema funcionó con un "nivel de eficiencia notable" gracias al trabajo conjunto entre el municipio, las entidades productivas y la empresa local encargada de operar los aviones. “Y prácticamente con mucho menos de la mitad del gasto que se generó antes con una empresa que no era local” , remarcó, en relación a los aviones Beechcraft B200 Súper King Air, de las empresas Weather Modifications, Ice Cristal Engineering y Aerotec , con las que se operó en la temporada 2024/2025.

También destacó que tanto su comuna como General Alvear afrontaron inicialmente el pago íntegro de su parte para el funcionamiento del sistema , fondos que luego se recuperarán durante el año —en el caso de San Rafael— a través de la tasa específica incluida en la factura de la energía eléctrica. “A los vecinos les va a seguir llegando un importe que es bastante exiguo” , señaló. Aclaró que ese concepto suele confundirse con el del alumbrado público , que es un monto sensiblemente superior.

Los números que dejó la lucha antigranizo en la temporada 2025/2026

El coordinador del sistema, Horacio Pessano, detalló que la temporada se caracterizó por un nivel de tormentas muy superior al promedio histórico regional, lo que exigió una actividad aérea mayor. Informó que se registraron 87 tormentas severas en el oasis sur, equivalente a lo que se consigna en todo el resto de la provincia.

En ese contexto, los aviones de la lucha antigranizo volaron durante 47 días y realizaron 141 vuelos (a razón de tres por día) para combatir los fenómenos meteorológicos, utilizando una cantidad de bengalas y cartuchos superior a la media habitual. Ello obligó a adquirir alrededor de 650 bengalas adicionales para continuar con las tareas de mitigación.

Embed - LUCHA ANTIGRANIZO: MAYOR EFECTIVIDAD - MENOS DAÑOS

Pese a esas condiciones, Pessano subrayó que los daños en superficie cultivada fueron considerablemente menores que en años sin el sistema activo.

El especialista puntualizó que cuando el sistema no operaba, entre 1993 y 1998, se registraban alrededor de 11.000 hectáreas dañadas al 100%. Con más de dos décadas de funcionamiento, ese promedio se redujo a unas 5.300 hectáreas, mientras que en la campaña actual —a pesar de la mayor cantidad de tormentas— los daños bajaron a unas 1.900. “Ha sido una campaña muy efectiva a pesar de la cantidad de tormentas que hemos tenido”, sentenció.

El costo de la lucha antigranizo en el Sur provincial

El contador Fernández precisó que el sistema se implementó mediante dos contrataciones por períodos de sesenta días, una realizada directamente por la Municipalidad de San Rafael y otra a través de Mendoza Fiduciaria, organismo que administra el fideicomiso de la lucha antigranizo.

Cada una de esas contrataciones tuvo un costo cercano a los 710 y 720 millones de pesos, a lo que se sumaron unos 115 millones destinados a bengalas y material pirotécnico. De esta manera, el costo total de la campaña rondó los 1.500 millones de pesos.

Fernández recordó que en la temporada anterior se contrató el sistema mediante licitación pública por 3,2 millones de dólares (unos 4.500 millones de pesos a conversión de hoy), por lo que se redujo notablemente el costo operativo.

Omar Félix, Alejandro Molero, aviones lucha antigranizo San Rafael.jpeg San Rafael y General Alvear financian la Lucha Antigranizo para operar en el Oasis Sur. Foto: Archivo Prensa Municipalidad de San Rafael

¿Continuará la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear?

Tanto las autoridades como los técnicos coincidieron en que la experiencia de esta temporada refuerza la necesidad de sostener el sistema de mitigación en el sur mendocino, que desde hace un par de años el Gobierno provincial dejó de financiar (pese a que aporta las aeronaves y algunos insumos).

Pessano señaló que la tendencia climática indica que la cantidad de tormentas seguirá aumentando en los próximos años, lo que vuelve aún más relevante la continuidad del programa. “En mi opinión técnico-científica debería continuar, porque reducimos los daños en un porcentaje muy importante”, afirmó.