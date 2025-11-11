En millones de pesos, cuánto aportará la Provincia para la lucha antigranizo en el Sur

Todo listo para la continuidad de la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear.

El Gobierno de Mendoza confirmó que aportará aviones, insumos y otros servicios para la continuidad del sistema de lucha antigranizo por siembra de nubes en el Sur provincial durante la temporada 2025/2026.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , valuó el aporte del Ejecutivo provincial en unos 890 millones de pesos . Según explicó a Noticiero Andino, el convenio contempla la cesión de tres aviones , la donación de bengalas y la provisión del servicio de radarización y asistencia técnica , tareas que estarán a cargo de la empresa AEMSA .

“ Se van a prestar los aviones, no cobramos alquiler, y las bengalas existentes las donamos . Además, todo el trabajo de radar lo hacemos también nosotros. Eso suma aproximadamente unos 890 millones de pesos , que es la colaboración que hace la Provincia”, indicó el funcionario.

Los aviones, detalló, ya están listos para ser trasladados al oasis sur y solo resta que el municipio de San Rafael —que estará a cargo de la operación— disponga su puesta en funcionamiento .

aviones lucha antigranizo Los aviones de la lucha antigranizo volverán a operar en el Sur en los próximos días.

“Hace 15 o 20 días que están las bengalas en el polvorín de San Rafael. Los papeles están firmados, falta que vengan los pilotos. Todo está preparado y puede comenzar esta semana”, adelantó Vargas Arizu.

El ministro recordó que la Provincia ya había colaborado el año pasado, cuando se arribó a un acuerdo tripartito tras la decisión del oficialismo de terminar con el sistema que opera en Mendoza desde fines del siglo pasado.

Lucha antigranizo: un sistema con control municipal

El control operativo del sistema aéreo —decidir cuándo despegar y cómo actuar ante las tormentas— estará bajo responsabilidad del Municipio de San Rafael, que además aportará —junto a General Alvear— recursos propios para cubrir los costos restantes.

De acuerdo con el convenio vigente, Alvear se hará cargo del 30% del financiamiento (unos $600 millones), que dispondrá con fondos propios de la Comuna; y San Rafael del 70% restante (aproximadamente $1.400 millones), que recuperará mediante una sobretasa del 3% en la boleta de energía eléctrica.

Omar Félix, Entidades intermedias San Rafael, encuentro por continuidad lucha antigranizo 28-10-25 (01) La comunidad sanrafaelina decidió, días atrás, continuar con la lucha antigranizo y financiarla con una sobretasa municipal. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

Fondo Compensador Agrícola, la alternativa a la lucha antigranizo

En paralelo, Vargas Arizu destacó el fortalecimiento del Fondo Compensador Agrícola, al que este año se adhirieron más de 3.000 productores. “El año pasado se pagaron $7.300 millones en tiempo y forma, indexados por el IPC, algo que antes no sucedía”, explicó.

El ministro subrayó que este mecanismo “garantiza cobertura real a los productores que sufren daños por granizo, con pagos ágiles e indexados”, y recordó que el monto asegurado asciende a $2 millones por hectárea, con un tope de 30 hectáreas.

“Cada vez hay más productores responsables que aseguran su producción, ya sea a través del fondo, de malla antigranizo o de cooperativas que funcionan con autoseguro”, completó.