11 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
El oficialismo le puso cifras

En millones de pesos, cuánto aportará la Provincia para la lucha antigranizo en el Sur

El ministro Rodolfo Vargas Arizu le puso cifras al aporte que realizará el Gobierno para colaborar con San Rafael y General Alvear. Qué compromisos asumió.

Todo listo para la continuidad de la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear.

Todo listo para la continuidad de la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, valuó el aporte del Ejecutivo provincial en unos 890 millones de pesos. Según explicó a Noticiero Andino, el convenio contempla la cesión de tres aviones, la donación de bengalas y la provisión del servicio de radarización y asistencia técnica, tareas que estarán a cargo de la empresa AEMSA.

Lee además
La provincia le prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo. video
ACUERDO

La provincia le prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo
Siguen los cambios en el Gobierno nacional: aceptan renuncia de un funcionario clave de Guillermo Francos.
Nueva salida

Siguen los cambios en el Gobierno nacional: aceptan renuncia de un funcionario clave de Guillermo Francos
Embed - SAN RAFAEL: LUCHA ANTIGRANIZO - ACUERDO ENTRE PROVINCIA Y MUNICIPIO

Los detalles del acuerdo para la continuidad de la lucha antigranizo en el Sur

Se van a prestar los aviones, no cobramos alquiler, y las bengalas existentes las donamos. Además, todo el trabajo de radar lo hacemos también nosotros. Eso suma aproximadamente unos 890 millones de pesos, que es la colaboración que hace la Provincia”, indicó el funcionario.

Los aviones, detalló, ya están listos para ser trasladados al oasis sur y solo resta que el municipio de San Rafael —que estará a cargo de la operación— disponga su puesta en funcionamiento.

aviones lucha antigranizo
Los aviones de la lucha antigranizo volverán a operar en el Sur en los próximos días.

Los aviones de la lucha antigranizo volverán a operar en el Sur en los próximos días.

“Hace 15 o 20 días que están las bengalas en el polvorín de San Rafael. Los papeles están firmados, falta que vengan los pilotos. Todo está preparado y puede comenzar esta semana”, adelantó Vargas Arizu.

El ministro recordó que la Provincia ya había colaborado el año pasado, cuando se arribó a un acuerdo tripartito tras la decisión del oficialismo de terminar con el sistema que opera en Mendoza desde fines del siglo pasado.

Lucha antigranizo: un sistema con control municipal

El control operativo del sistema aéreo —decidir cuándo despegar y cómo actuar ante las tormentas— estará bajo responsabilidad del Municipio de San Rafael, que además aportará —junto a General Alvear— recursos propios para cubrir los costos restantes.

De acuerdo con el convenio vigente, Alvear se hará cargo del 30% del financiamiento (unos $600 millones), que dispondrá con fondos propios de la Comuna; y San Rafael del 70% restante (aproximadamente $1.400 millones), que recuperará mediante una sobretasa del 3% en la boleta de energía eléctrica.

Omar Félix, Entidades intermedias San Rafael, encuentro por continuidad lucha antigranizo 28-10-25 (01)
La comunidad sanrafaelina decidió, días atrás, continuar con la lucha antigranizo y financiarla con una sobretasa municipal.

La comunidad sanrafaelina decidió, días atrás, continuar con la lucha antigranizo y financiarla con una sobretasa municipal.

Fondo Compensador Agrícola, la alternativa a la lucha antigranizo

En paralelo, Vargas Arizu destacó el fortalecimiento del Fondo Compensador Agrícola, al que este año se adhirieron más de 3.000 productores. “El año pasado se pagaron $7.300 millones en tiempo y forma, indexados por el IPC, algo que antes no sucedía”, explicó.

El ministro subrayó que este mecanismo “garantiza cobertura real a los productores que sufren daños por granizo, con pagos ágiles e indexados”, y recordó que el monto asegurado asciende a $2 millones por hectárea, con un tope de 30 hectáreas.

Cada vez hay más productores responsables que aseguran su producción, ya sea a través del fondo, de malla antigranizo o de cooperativas que funcionan con autoseguro”, completó.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno nacional desreguló cuotas de colegios privados y podrán fijar valores sin autorización

Estados Unidos: el nuevo rostro del progresismo enfrenta el legado de Trump y Wall Street

Caputo confirmó que no habrá modificaciones en el sistema de bandas cambiarias

Antes de su asunción, Diego Santilli se reunió con gobernadores: cuáles fueron los reclamos

El Concejo Deliberante de San Rafael cumple 150 años e invita a diseñar su logo conmemorativo

PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno explicó cómo garantizará el control ambiental

Del Malbec al cobre: Alfredo Cornejo busca tentar a los mercados árabes

Fabián Gregorio, de PSJ Cobre Mendocino: "La Declaración de Impacto Ambiental no es un cheque en blanco"

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno nacional desreguló cuotas de colegios privados y podrán fijar valores sin autorización.
Boletín Oficial

El Gobierno nacional desreguló cuotas de colegios privados y podrán fijar valores sin autorización

Las Más Leídas

El robo ocurrió en la noche del domingo, en Godoy Cruz. 
no hay detenidos

Violento robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz

Viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza.
El clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza

Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín.
Ciencia y Divulgación

Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín

Solicitaron duras penas para el acusado
Polo judicial

Abusos sexuales en Chacras de Coria: piden hasta 20 años de prisión para un profesor de Kung Fu

Adopción de adolescentes en Mendoza:  una elección de amor que desafía mitos y prejuicios.
Historias de vida

Adopción de adolescentes en Mendoza: una elección de amor que desafía mitos y prejuicios

Te Puede Interesar

Salud ya cuenta con una ley que regula los servicios de atención en emergencias médicas.
Boletín Oficial

Salud ya cuenta con una ley que regula los servicios de atención en emergencias médicas en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Algunas de las motos incautadas en los operativos de la Policía de Mendoza. 
prevención del delito

Nuevos operativos de la Policía de Mendoza, esta vez, en Luján y Rivadavia

Por Pablo Segura
Todo listo para la continuidad de la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear. video
El oficialismo le puso cifras

En millones de pesos, cuánto aportará la Provincia para la lucha antigranizo en el Sur

Por Facundo La Rosa